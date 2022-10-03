一天30則↑！IG限動「1種人」他嫌煩　反被慘噴：什麼心態？

▲看到限動狂發的人，讓原PO覺得很煩。（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

現在很多人都會在IG（Instagram）上分享生活，限時動態的功能更是受歡迎。不過，就有網友在PTT的WomenTalk板上發文，覺得在IG限動看到一種人，就會覺得很煩，「記錄一下、炫耀一下難免，一發一大堆到底是想怎樣？」貼文一出，就有人也超有感，但更多網友反而吐槽原PO，話題引發熱論。

發文網友以「IG限動狂發是什麼心態？」為題發起閒聊，文中表示，「不管是朋友，還是追蹤的粉專，都會碰上狂發限動的，那種一天30-40則起跳……真的很煩人……」認為有時發限動記錄、炫耀一下生活難免，「一發一大堆到底是想怎樣？」

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看到貼文後，就有用戶也直呼，「狂發限動超煩」、「我看了覺得煩的都噤聲欸，尤其追星的」、「退追+1，親戚每天限動又領股利了，又有錢錢了，又買了一張聯發科了……有錢很好，但有必要每天發？」

▲現在很多人都會在IG分享生活。（示意圖／記者劉維榛攝）

更多人則忍不住吐槽，「又沒人叫你點」、「不爽不要追蹤R，愛追蹤又愛嫌」、「不要看就好，對方想發多少是他的自由」、「限動又不佔版面，你嫌煩還點進去看幹嘛」、「就爽啊！不爽就隱藏齁」、「不想退追的話，可以噤聲限時動態就好」、「有噤聲可以按啊= =」「蠻好奇愛看又愛嫌朋友的人是什麼心態？為什麼不退掉XD？」

本站曾報導《看到就噤聲！「最討厭的IG限動」網點名1類型：不知什麼心態》，倘若不想看某些人的限動，可以點進該帳號的限時，並點選右上角的3個點點，選擇「噤聲」。另外，也可以進入該帳號的個人頁面，並點「追蹤中」，找到「停止顯示」選項，選擇要噤聲該帳戶的貼文或限時動態。

反之，若很急著看某個人的貼文或限時動態，則可以從該帳戶的個人頁面右上方，按下小鈴鐺，開啟貼文、限時動態、影片、連續短片、直播的通知。