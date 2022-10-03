台中版「女子圖鑑」要怎麼拍？　網笑：華燈初上金錢豹版

▲《台北女子圖鑑》開播後引發不小的討論度。（圖／Disney 提供）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

改編自日劇「東京女子圖鑑」的都會劇「台北女子圖鑑」，因劇中誇張詮釋南北差異和對南部的刻板印象，引發不少人不滿。一名網友就好奇表示，若將劇改成「台中女子圖鑑要」會怎麼拍？引發網友熱議。

一名網友在PTT以「台中女子圖鑑要怎麼拍」為題發文，表示台中雖然比不上台北，但終究是台灣第二大城，中國也是拍完北京女子圖鑑後，接著拍上海女子圖鑑，於是他好奇「如果要拍台中女子圖鑑，應該怎麼拍？」

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原PO幽默舉例，「01.珍奶與太陽餅的城市；02.飆漲的房價，是城市活力還是要逼死人；03.有話直說，開車不退讓；04.到七期面試，原以為來到華爾街，沒想到公司怪怪的；05.直轄市可以種田，和平區和我想的台中不一樣；06.馬祖來了，路好擠，人好多」。

▲原PO認為，台中雖然比不上台北，但終究是台灣第二大城。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出也引網友熱烈討論，「8.參與廟會愛上8+9」、「隨身帶球棒？」、「隨身攜帶精品慶計和芭樂」、「早餐來不及吃，只好shot一瓶東泉再出門」、「金錢豹女子圖鑑比較有可能」、「89妹遇到博弈詐騙仔，到柬埔寨一夜致富。結果吸毒過量客死異鄉 全劇終」、「其中一幕應該是在勤美野餐用雪餅特效發ig」、「華燈初上的金錢豹版」。

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