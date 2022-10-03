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他實測「這地」5G網速快破千Mbps　網驚呼：全台最強公園！

▲▼滑手機,低頭族。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲在5G興起的時代，不少人追求網速。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

全台網速最快的公園在哪裡？一名台北網友實測發現，大安森林公園堪稱是「5G重地」，網速竟然高達953Mbps，讓許多網友幽默回覆，笑稱「下次睡公園，知道要睡哪了」。

一名網友在PTT以「大安森林公園是網速最快的公園」為題發文，表示自己某天凌晨4點11分，到大安森林公園測網速，地點是在公園的溜滑梯附近，手機電信是遠傳5G，竟測出網速高達953Mbps，他並貼出5G網速的截圖，讓他笑稱，「難怪一些寶可夢活動都辦在大安，大概是全台5G最強的公園」。

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▲網友實測，5G網速高達953Mbps。（圖／翻攝自PTT）

▲網友實測大安森林公園，5G網速高達953Mbps。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，不少人幽默表示，「已經賣掉房子攜家帶眷準備搬去那了」、「這是公有地 當然放心架設基地台」、「安森是我睡公園的首選」、「可以賣屋住公園享受高速網路」、「謝謝，下次睡公園，知道要睡哪了」。

許多網友也分享相關經驗，「自從開始玩股票以後我都在哪 網路真的快」、「我之前住昌吉街，5G可以跑到1300，4G可以到510，超狂」、「5G還沒開同時在板橋北江翠4G中華隨便都可以測到499M」、「自從開始玩股票以後我都在那，網路真的快」。

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