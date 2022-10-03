柯文哲上台「人被拍少了」？　四叉貓還原現場抓真凶：關我屁事

▲網紅劉宇「四叉貓」參加民眾黨造勢活動。（圖／翻攝劉宇臉書，下同）

記者皮心瑀／台北報導

網紅劉宇「四叉貓」日前特別前往民眾黨造勢活動現場，沒想到照片曝光，底下椅子空一片，「今天特地來看柯文哲 ，現場扣掉刺龍刺鳳的黑衣人團，大約剩150人吧」，引來支持者不滿，質疑是故意將當天參加人數拍少。對此，劉宇反擊，直言原本椅子幾乎都有坐滿，但有群黑衣人一起坐在場地右側抽菸嚼檳榔，現場空氣超差，地上都是菸蒂檳榔渣，所以在黨主席柯文哲上台講話之前，現場人數大概就被煙燻走了1/3左右，「拍出來的照片人很少關我屁事」。

劉宇指出，他參加民眾黨在三重公園的造勢活動，一開始椅子幾乎坐滿，所以民眾黨的幹部有坐滿人的現場照，但是有群黑衣人一起坐在場地右側抽菸嚼檳榔，而在柯文哲上台講話之前，現場人數大概就被煙燻走了1/3，他才能拍出柯文哲在台上但是一堆空椅子的照片。

劉宇說，民眾全部都是被黑衣人弄跑的，「拍出來的照片人很少關我屁事，不會叫黑衣人別抽菸嗎？柯文哲上台時，現場不包含黑衣人團，大約只剩150人」。

劉宇也抱怨，自腳只不過拍照打卡就被罵，「空椅子那麼多，怕人講話就別多擺呀！也不是我叫黑衣團去充人數，一堆刺青只割線的黑衣人擠在一起抽菸，地上滿是煙蒂和檳榔渣，搞到現場空氣整個煙霧瀰漫，我都不能抱怨了是不是？」