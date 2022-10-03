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ET專訪／鄭運鵬首曝「＃本文封鎖鄭太太」背後意涵：提醒她我認啦

▲▼立委鄭運鵬專訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨桃園市長參選人鄭運鵬專訪。（圖／記者屠惠剛攝）

◎ 採訪／呂晏慈、陶本和、陳家祥
◎ 攝影／宋良義、屠惠剛

文／陶本和

「我嗜好就是買玩具啊！」民進黨桃園市長參選人鄭運鵬接受《ETtoday新聞雲》專訪前，開心地介紹擺在他辦公室裡的收藏，逐一說明每一件玩具的獨特與稀有之處。當然，他也首度在螢光幕前，解析他臉書貼文中，時常出現且討論度相當高的標註#本文封鎖鄭太太；其實背後除了代表台灣收藏家內心的共鳴外，也象徵著許多人不同的生活方式與興趣。

「你信嗎？哈哈哈哈哈！」鄭運鵬被問及臉書上常常出現的標註：「＃本文封鎖鄭太太」，背後到底有什麼意涵時，他坦承地反問記者，且開懷地大笑起來。不過，他很快就收起笑容正經地說，「來桃園選舉後，我希望所有人在桃園，不是為了生活而工作，我覺得我的生活方式，可以發揚光大」。

「斜槓有時候不是為了賺錢，而是對於某些事情有興趣。」鄭運鵬說，一位從香港到台灣的模型店老闆，在香港的時候並不是開模型店，但到台灣之後開了一家模型店。他認為，每一個人生活裡，都有自己的嗜好，而他就是希望每個人的嗜好，在桃園可以有發揮的空間。

鄭運鵬說，自己的嗜好就是買玩具，小時候買不起，住在西門町去逛萬年百貨時，這些玩具就4、5000元，那時大家薪水一個月就4、5000元怎麼買得起，後來是出了社會後，有一點閒錢才會來買。

事實上，台灣社會裡，非常多人有收藏嗜好，鄭運鵬表示，很多人會買軍武模型、鐵道模型，不論是義大利或日本鐵道，有些人家裡甚至可以佈置成一個小小鐵道博物館，也有很多人收藏茶葉、音響等。他說，在台北居住空間小，但桃園是有這個空間的，各行各業的興趣，在桃園都可以有空間。

鄭運鵬表示，不只是男生，很多女生也有收藏的嗜好，不一定是收藏包包，也有很多人收藏Hello Kitty，當然也有女生收藏機器模型，但可能因為覺得自己是女生，很少會願意分享。他強調，有些時候收藏不一定是要獲利，很多人是覺得這些收到被大家看到就很高興了。

▼民進黨桃園市長參選人鄭運鵬專訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立委鄭運鵬專訪。（圖／記者屠惠剛攝）

除了收藏，其實也有很多人希歡練技能，鄭運鵬表示，好比跟他很要好的火舞團，他們多半只能出國，在台灣可能安全疑慮，發揮空間較小，但他們在歐美、日本是很多人欣賞的達人技巧。他進一步說，福爾摩沙馬戲團把訓練基地就放在桃園，以後兒童遊樂園可以作為他們固定表演場，不用擔心有沒有邀請。

最後，回到「本文封鎖鄭太太」的標註，鄭運鵬笑著說，這是比喻，有些人的嗜好是不想讓太太或先生知道的，台灣的收藏跟藝術品都是世界頂尖，只是沒有空間讓大家知道，也沒有政府有這個適合場域或連貫性空間，讓大家知道這是隱形冠軍，也是一定富裕程度才有的生活方式。

鄭運鵬說，「＃本文封鎖鄭太太」就開玩笑的，但這句話的功效在於引起大家（收藏嗜好族群）的共鳴，大家都有共同的心聲，就是「對啦！我就不敢讓我太太知道」。他補充說，有收藏嗜好的人，不僅是太太，有些也是不想讓先生知道。

「好玩而已啦！她（指鄭太太）馬都知道！」鄭運鵬笑著說，不過放在辦公室裡的她都不知道，這些玩具比較大件不敢拿回家，但就寫好玩，「可是這根本也是在提醒鄭太太，我承認啦，不過她也認了，家裡沒辦法擺這麼多」

▼民進黨桃園市長參選人鄭運鵬專訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立委鄭運鵬專訪。（圖／記者屠惠剛攝）

 

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