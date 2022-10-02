台中14歲少女無照車禍　車廂打開驚見一把槍！警要追查

▲台中今日傳出一名14歲少女無照駕駛車禍，現場竟出現一把槍。（圖／翻攝記者爆料網，下同）



記者許權毅／台中報導

後車廂「掉出一把槍？」台中市東區旱溪街今（2）日上午9時許發生一起車禍，為一名14歲蔡姓少女騎乘機車載著15歲劉姓少女時，與同向要右轉的轎車發生碰撞，2位少女僅輕傷，不過無照駕駛案卻傳出案外案，網上流傳該機車倒地後，車廂裡物品散落一地，其中卻有一把槍。第三警分局表示，員警到場時未發現，將循線追查，若屬實將依法偵辦。

台中東區旱溪街與十甲東路口今日上午9時20分發生一起車禍，14歲蔡姓少女騎車載著15歲劉姓少女，沿旱溪街直行時與同向要右轉、駕駛轎車的58歲許女發生碰撞，蔡女與劉女連人帶出重摔，所幸僅擦挫傷，經送往中國附醫治療後無大礙。

不過社群軟體群組卻流傳一張照片指出，蔡女的機車車廂疑似因撞擊打開，裡頭物品散落，不料仔細一看，竟然有一把槍。另張照片可看出身穿白衣、頭戴白色安全帽的少女坐在地上，另名黑色背心妹則正在打電話，一旁路人上前關心狀況，看上去並無大礙。

▲第三分局表示，將循線追查，若查有不法將依法偵辦。（圖／記者許權毅拍攝）

第三分局證實今日發生這起車禍，並表示肇事原因有待釐清，有關網傳現場疑似有違禁品一事，警方到場時未發現，將持續追查了解，若有不法將依法偵辦。