　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

38歲才生下獨子卻被撞死！91歲翁不聽勸上路奪命　3萬元交保回家

記者楊熾興、黃資真／桃園報導

桃園一名高齡91歲李姓老翁1日下午駕車行經龜山區文化三路118號前，因倒車操作不當，撞死正帶著13歲兒子出門逛街的鄧姓媽媽。老翁到案稱忘記事發經過，以3萬元交保。然而警方調查發現李翁駕照已於今年2月高齡註銷，卻仍不聽家人勸告開車上路，造成此次悲劇。另外，死者鄧女38歲才辛苦產下家中唯一獨子，如今卻看不到他成年，令人鼻酸。

▲撞上4位行人及停等紅燈2部機車。（圖／龜山警分局提供）

▲桃園一名老翁無照上路，不慎撞死逛街的婦人。（圖／龜山警分局提供，下同）

警方說明，李翁今年2月因高齡註銷駕照，卻在昨日下午17時22分許，駕駛自己的20多年老車外出，行經路口時，不明原因猛踩油門倒車急駛，連右後車門也未關，接著車輛失控衝過安全島後逆向沿著文化三路內側車道持續倒車。

面對突如其來的車況，好幾部車機警閃過，小客車倒車約200公尺後，在文化三路與文化二路52巷口撞擊行人鄧女、蔡男（13歲）、賴女（39歲）、鄭男（56歲）及停等紅燈的兩台機車騎士（陳男、林男），最後撞擊商家前路樹才停下來，現場一片零亂哀聲四起，其中51歲的鄧女不幸身亡。

李翁女兒到案稱，不清楚父親當時要去哪裡，但有勸他別再開車出門。

據了解，死者鄧女在38歲如願產下唯一的獨子，一家三口感情和睦，事發前母子倆正在藥妝店前選購商品時，卻被突如其來的車子撞上，鄧女因下半身受創嚴重不治，13歲兒子則是輕傷，鄧女丈夫表示會提告求償。

▲▼一直到撞上商家前路樹才停住，現場一片零亂。（圖／龜山警分局提供）

►適合小朋友的「益生菌」60條特價1680元！調整體質、幫助消化

ET快訊
男生vs.女生誰比較色？網吵翻　最美博士解答了
周杰倫巴黎看秀「世紀合體大咖天后」　睽違18年網嗨翻
士林夜市驚見「小老虎撲向人群」追烤玉米　遊客搶拍牠便便
股市狂跌　投資專家「大買這2檔ETF」至少賺6%
根本天使！重傷準新娘嘆：移工也不願意　清醒第一句話好揪心
全球首例！14歲富家少女輕生　官方認定「社群媒體」致死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

48歲新北警處理焦屍突猝逝　侯友宜靈前上香：盼家屬照顧好身體

假老師令匯款到香港付孫女醫藥費　警方助疼孫嬤保住10萬元

38歲才生下獨子卻被撞死！91歲翁不聽勸上路奪命　3萬元交保回家

根本天使！重傷準新娘嘆：移工也不願意　清醒第一句話好揪心

汐止騎樓下飲水機突起火燃燒　監視器拍到她現場徘徊涉縱火

16歲女衝北宜自摔亡　台中「殺彎聖地」也出事！5分鐘內2騎士連摔

酒友誆「我有槍」搶理髮店　他還幫指收銀機位置成共犯下場曝

住義大天悅飯店摔斷手！女監事「少放這東西」　求償331萬2度吞敗

七星潭爬梯架設寬頻突墜地！花蓮男頭部重創亡...旅客直擊嚇壞

擁2專利讓台灣馬達出口擠世界前三　約旦博士莫安柏獲頒梅花卡

太緊張？他陪老婆生產　見女兒出生「興奮暈倒」

李承鉉崩潰痛哭！摯友驟逝　吳建豪緊抱安慰：照顧好自己

浪浪誤闖禁區玩被抓包！　他教官口吻訓話：緊登來

帥氣歐巴→長髮宅大叔　她曬尪婚前婚後驚人對比

被抓包家中有異性衣物　神回覆讓女友一秒嬌羞

關穎160坪一戶兩梯豪宅曝光！ Joeman驚呆「工作間像VIP室」

韓韶禧「打眉釘」帥氣現身　一身黑OOTD顏值零死角!!

白犀牛生產過程超震撼　「寶寶破膜」過程全紀錄

歐告cosplay小紅帽裡的大野狼？ 阿嬤頭套包好包滿：我怕曬黑咩

女不爽被炒...乾哥撂人挺　堵老闆談判釀11人大亂鬥

48歲新北警處理焦屍突猝逝　侯友宜靈前上香：盼家屬照顧好身體

假老師令匯款到香港付孫女醫藥費　警方助疼孫嬤保住10萬元

38歲才生下獨子卻被撞死！91歲翁不聽勸上路奪命　3萬元交保回家

根本天使！重傷準新娘嘆：移工也不願意　清醒第一句話好揪心

汐止騎樓下飲水機突起火燃燒　監視器拍到她現場徘徊涉縱火

16歲女衝北宜自摔亡　台中「殺彎聖地」也出事！5分鐘內2騎士連摔

酒友誆「我有槍」搶理髮店　他還幫指收銀機位置成共犯下場曝

住義大天悅飯店摔斷手！女監事「少放這東西」　求償331萬2度吞敗

七星潭爬梯架設寬頻突墜地！花蓮男頭部重創亡...旅客直擊嚇壞

擁2專利讓台灣馬達出口擠世界前三　約旦博士莫安柏獲頒梅花卡

孫協志揪金鐘「分類入圍標準模糊」　《飢餓》遭大清票：無法接受

新北青年蔡文培紮根金山3年　用聲音傳遞在地多元特色魅力

BMW高階主管稱電動車「不必追求更高續航力」：1000公里已足夠

張進德發生罕見失誤丟分　悍將還沒打完已6失誤

幕後／林佳龍土城造勢74社團登台　「真頭家」無懼烈日傾力相挺

周杰倫巴黎看秀「世紀合體超大咖天后」！　睽違18年網嗨翻：求合作

中邪出現幻覺？她每「聞到屁味」下秒癲癇就發作！　醫曝真相

陳薇仲公布3大性別平等政見　期許自己成為「友善政治+1」力量

男生vs.女生誰比較色？網吵翻　最美博士「7個字解答了」

盧秀燕首現身競總「沒政治味飄咖啡味」　邀年輕人寫明信片談台中

正妹警遭影射性愛影片網路瘋傳　她超痛心！決定告到底

社會熱門新聞

處理焦屍後突亡..48歲警死因曝　留妻與大學兒哭斷腸　

獨／少女騎北宜慘死　生前最後求助訊息曝

20多歲女呆坐烤肉不　報警才知背後藏洋蔥

16歲女北宜遭輾斃！母要向水泥求償　駕駛喊冤這樣說

16歲少女魂斷北宜　相驗死因結局曝

高齡老翁失控倒車　撞4行人2部機車釀1死3傷

即／台南燒肉店火警緊急疏散70人

茶葉蛋滷汁快煮乾　好心男幫加水被求償百萬

為妻押建商虐毆3天！天道盟盟主「鐵霸」入監了

16歲少女自摔斷魂北宜　家屬：水泥車司機沒即時煞車

獨／新店咖啡商遭4槍爆頭　絕命內幕曝光

昏迷2月準新娘醒了！醫大讚：是奇蹟！

新北警處理完「橋下男焦屍」案44小時後亡　

老翁撞死人辯「不記得」　她38歲生子卻天人永隔

更多熱門

相關新聞

根本天使！重傷準新娘嘆：移工也不願意

根本天使！重傷準新娘嘆：移工也不願意

台中龍井6月準新娘騎士遭移工撞傷案，事發已4個月，陳女靠著強大的意志力已清醒，甚至被醫生稱為奇蹟。陳女跟媽媽保持正能量，媽媽還開玩笑地問女兒說「帶妳去打壞人好不好？」，沒想到善良的陳女馬上說「不好，不要了，我恢復健康就好，他們害我受傷也不願意」陳女還說，自己都有看網路上報導，看到大家的集氣很感謝，現在想快點好起來，賺錢還給媽媽，媽媽則微笑著看向女兒說「現在重生了！只要你健康就是我最好的禮物。」

台中「殺彎聖地」也出事　5分鐘內2騎士連摔

台中「殺彎聖地」也出事　5分鐘內2騎士連摔

準新娘奇蹟清醒！母嘆國家機器：明天就忘記

準新娘奇蹟清醒！母嘆國家機器：明天就忘記

即／阿里山公路小客車衝山壁卡水溝…駕駛驚嚇逃出

即／阿里山公路小客車衝山壁卡水溝…駕駛驚嚇逃出

新北騎士「空中翻2圈」摔地　雙腿全斷撿回一命

新北騎士「空中翻2圈」摔地　雙腿全斷撿回一命

關鍵字：

桃園老翁婦人車禍

讀者迴響

熱門新聞

69歲曾志偉「擁吻26歲超兇艷模」極樂影片瘋傳！

中職啦啦隊晃爆27秒！　最後伸進胸掏出亮點

處理焦屍後突亡..48歲警死因曝　留妻與大學兒哭斷腸　

謝忻「大尺度私密照」又外洩！閨蜜男星洩密PO出

龍山寺不靈了？命理師曝原因：兵將罷工了

快訊／夏克立罕見動怒哭了！離婚黃嘉千嗆「謊言」

不適合交往「3對相剋星座CP」出爐！第2名難溝通

獨／少女騎北宜慘死　生前最後求助訊息曝

鄭家純無碼私密照不怕外流！　

士林夜市復活！「白晝之夜」現場畫面曝光

逾4000萬存款辦1年定存！可用餘額竟歸0

20多歲女呆坐烤肉不　報警才知背後藏洋蔥

黃豪平主持婚禮遭「新人親戚公開罵爆」　還原現場真相

16歲女北宜遭輾斃！母要向水泥求償　駕駛喊冤這樣說

白晝之夜「2大缺點」被狠批！網去完失望了

更多

最夯影音

更多
太緊張？他陪老婆生產　見女兒出生「興奮暈倒」

太緊張？他陪老婆生產　見女兒出生「興奮暈倒」
李承鉉崩潰痛哭！摯友驟逝　吳建豪緊抱安慰：照顧好自己

李承鉉崩潰痛哭！摯友驟逝　吳建豪緊抱安慰：照顧好自己

浪浪誤闖禁區玩被抓包！　他教官口吻訓話：緊登來

浪浪誤闖禁區玩被抓包！　他教官口吻訓話：緊登來

帥氣歐巴→長髮宅大叔　她曬尪婚前婚後驚人對比

帥氣歐巴→長髮宅大叔　她曬尪婚前婚後驚人對比

被抓包家中有異性衣物　神回覆讓女友一秒嬌羞

被抓包家中有異性衣物　神回覆讓女友一秒嬌羞

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面