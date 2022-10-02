38歲才生下獨子卻被撞死！91歲翁不聽勸上路奪命　3萬元交保回家

記者楊熾興、黃資真／桃園報導

桃園一名高齡91歲李姓老翁1日下午駕車行經龜山區文化三路118號前，因倒車操作不當，撞死正帶著13歲兒子出門逛街的鄧姓媽媽。老翁到案稱忘記事發經過，以3萬元交保。然而警方調查發現李翁駕照已於今年2月高齡註銷，卻仍不聽家人勸告開車上路，造成此次悲劇。另外，死者鄧女38歲才辛苦產下家中唯一獨子，如今卻看不到他成年，令人鼻酸。

▲桃園一名老翁無照上路，不慎撞死逛街的婦人。（圖／龜山警分局提供，下同）

警方說明，李翁今年2月因高齡註銷駕照，卻在昨日下午17時22分許，駕駛自己的20多年老車外出，行經路口時，不明原因猛踩油門倒車急駛，連右後車門也未關，接著車輛失控衝過安全島後逆向沿著文化三路內側車道持續倒車。

面對突如其來的車況，好幾部車機警閃過，小客車倒車約200公尺後，在文化三路與文化二路52巷口撞擊行人鄧女、蔡男（13歲）、賴女（39歲）、鄭男（56歲）及停等紅燈的兩台機車騎士（陳男、林男），最後撞擊商家前路樹才停下來，現場一片零亂哀聲四起，其中51歲的鄧女不幸身亡。

李翁女兒到案稱，不清楚父親當時要去哪裡，但有勸他別再開車出門。

據了解，死者鄧女在38歲如願產下唯一的獨子，一家三口感情和睦，事發前母子倆正在藥妝店前選購商品時，卻被突如其來的車子撞上，鄧女因下半身受創嚴重不治，13歲兒子則是輕傷，鄧女丈夫表示會提告求償。