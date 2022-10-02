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社會 社會焦點 保障人權

找槍畫面曝！台中14歲少女騎「男性朋友」機車掉BB槍　警連夜找他

記者許權毅／台中報導

台中市今（2）日傳出一名14歲蔡姓少女無照騎車車禍，竟在車廂內「掉出一把槍」。第三分局警方原先到場時並無發現現場有槍，直到目擊民眾將照片PO上網才讓事情曝光，警方晚間馬上找到該車，並在車廂外套下找到該槍，並發現是一把玩具BB槍，警方初步研判槍枝是車主25歲池男所有，預計連夜要將人找來到案說明，另蔡姓少女則說池男是她的「朋友」。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中第三分局警方火速找到槍枝，確認為BB槍，將盡速將車主池男找來說明。（圖／記者許權毅翻攝）

台中東區旱溪街與十甲東路口今日上午9時20分發生一起車禍，14歲蔡姓少女騎車載著15歲劉姓少女，沿旱溪街直行時與同向要右轉、駕駛轎車的58歲許女發生碰撞，蔡女與劉女連人帶出重摔，所幸僅擦挫傷，經送往中國附醫治療後無大礙。不過蔡女機車後車廂疑似因撞擊打開，裡頭物品散落，不料仔細一看，竟然有一把槍。

▲台中今日傳出一名14歲少女無照駕駛車禍，現場竟出現一把槍。（圖／翻攝記者爆料網）

事情經網路流傳後，警方才得知此事，並說當下員警到場處理時並無發現前述狀況，當時只開了一張無照駕駛罰單，獲悉此事後不敢大意，連夜追查該輛機車，並在車廂內找到一把玩具BB槍。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲警方表示，蔡姓少女說機車車主為他的男性朋友池男。（圖／記者許權毅翻攝）

蔡姓少女向警方表示，該車車主是一名25歲池男，當下是後座的劉女怕衍生不必要麻煩，才把BB槍用外套蓋住。警方初步研判該槍枝就是池男所有，將盡速約談池男到案說明，不排除今晚就將人找來。警方表示，對於無正當理由攜帶玩具BB槍部分，警方也將依法究辦。

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