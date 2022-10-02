遭移工猛撞準新娘醒了！從鬼門關到可簡單行走　醫大讚：是奇蹟

記者白珈陽、許權毅／台中報導

台中市龍井區6月2日曾發生一起6移工肇逃車禍，28歲陳姓準新娘當日騎車遭逃逸移工開車撞擊後昏迷，時隔4月傳出好消息！今日陳女母親受訪表示，女兒已在8月上旬清醒，經積極復健，目前可做出簡單的肢體動作，最重要的是「她自己不放棄自己」，醫生也說，「如此嚴重的車禍僅過4個月就能行走，可說是奇蹟」，家人現在都很開心！

▲陳女復健時雙眼炯炯有神，展現出對生命的渴望。（圖／家屬提供）

本案發生於6月2日下午5時許，地點在台中龍井，阮姓移工開車載著其他5名非法逃逸移工，行經中華路三段與中山中路二段口，闖紅燈撞上陳姓女騎士，撞擊力道之大，陳女多處顏面骨骨折、肝臟撕裂傷等，昏迷指數6，而她原本將於23日與相戀多年的男友登記結婚。

6名移工肇事後下車分頭逃逸，警方陸續全數逮回，其中有4人當時還確診。駕駛阮男表示，案發當天6人是剛做完工作要回住所，沒注意燈號不慎撞傷女騎士，得知陳女重傷昏迷相當後悔，並且表示自己不是故意要撞人，會逃跑是因為都是逃逸移工身分，怕被抓到就要遣送回國，另外也是事發當下自己受到驚嚇，才選擇逃逸。

▲▼6移工肇事逃逸；陳女車禍後陷入昏迷。（圖／資料照）

4個月過去，如今傳出好消息。根據家屬提供畫面，陳女在旁人協助下可以緩慢行走，也積極配合醫護人員使用器材復健。

陳母接受電訪表示，女兒目前可自行用筷子、湯匙進食，也能走動，腦部或因有傷勢，有部分記憶未恢復，但家人的事情她都記得很清楚。女兒醒來之後，會爬文看新聞，「我跟她說，要帶她去打壞人」，但女兒說，只要她能恢復健康，那就算了。

▲▼復健過程辛苦，陳女時而緊鎖眉頭。（圖／家屬提供）

陳母說，連醫生都認為，從重症至今僅經過4個月就能走路，簡直是奇蹟，但陳母感嘆，從車禍到現在已花了上百萬，但對移工、移工老闆卻沒輒，要告刑事也沒辦法，只因老闆不是肇事的人。陳母指出，復健費用只能搭配6個月的健保，6個月過後都需要自費，認為僅有6個月的補助實在不夠用，盼政府可以幫忙。

▲陳女目前可以行走，連醫生也大讚奇蹟。（圖／家屬提供）

至於陳女與男友原訂在6月23日結婚，因車禍影響，目前陳女正積極復健，婚期只得繼續延期，家屬透露，「準女婿」仍經常到醫院探視女兒。