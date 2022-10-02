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社會 社會焦點 保障人權

駕照已註銷…91歲翁失控倒車「撞4行人2機車」！母攜子逛街慘死

記者楊熾興／桃園報導

91 歲李姓老翁1日下午駕駛自小客車於桃園市龜山區文化三路118號前，因倒車操作不當，猛踩油門導致車輛失控衝過安全島後沿著文化三路持續逆向倒車數10公尺，將51歲鄧女等4位行人撞倒及停等紅燈的兩台機車騎士（陳男、林男），最後撞擊商家才停下來，其中鄧女被撞個正著傷重送醫不治，肇事原因仍待釐清，李姓老翁被依過失致罪移送桃園地檢署，檢方諭令3萬元交保。

▲91歲李姓老翁駕車失控沿路倒車疾駛。（圖／龜山警分局提供）

▲91歲李姓老翁駕車失控沿路倒車疾駛。（圖／龜山警分局提供）

▲撞上4位行人及停等紅燈2部機車。（圖／龜山警分局提供）

▲撞上4位行人及停等紅燈2部機車。（圖／龜山警分局提供）

警方表示，昨日17時22分許，駕駛已遭註銷的李姓老翁駕駛銀色自小客車於文化三路118號前，不知何故猛踩油門倒車急駛，連右後車門也未關，接著車輛失控衝過安全島後沿著文化三路內側車道持續逆向倒車，對突如其來的車況好幾部車則立刻閃過在文化三路與文化二路52巷口撞擊行人（鄧女、蔡男（13歲）、賴女（39歲）、鄭男（56歲）及停等紅燈的兩台機車騎士安全（陳男、林男），最後撞擊商家前路樹才停下來，現場一片零亂。

據了解，當時死者鄧女帶著13歲的兒子外出逛街，並在藥妝店門口彎腰查看商品，絲毫不知後方有車高速衝來，當場被撞個正著，下半身嚴重受創，經送醫後宣告不治死亡；而鄧女的兒子也遭波及，幸僅受到擦傷。

▲▼一直到撞上商家前路樹才停住，現場一片零亂。（圖／龜山警分局提供）

▲▼一直到撞上商家前路樹才停住，現場一片零亂。（圖／龜山警分局提供）

▲▼一直到撞上商家前路樹才停住，現場一片零亂。（圖／龜山警分局提供）

員警獲報趕到現場李姓老翁酒測值為0，且李翁因高齡駕照已被註銷；詳細肇事原因仍待釐清，目前警方已報請地檢署相驗。警方呼籲民眾年紀大、反應慢，外出不要開車，由家人載送比較安全，避免發生類似。

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