20多歲女呆坐烤肉店不點餐　業者報警才知「這日子」背後藏洋蔥

▲女子在烤肉店內不講話也不點餐。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市一名20多歲女子，上月底獨自坐在南屯區一家韓式烤肉店內不發一語，也不點餐，店員見狀通報警方請求協助；員警到場聯繫女子家人才得知，原來女子精神狀況不佳，因生日將至，太想吃該間烤肉慶生，但身無分文、也不知如何表達，只好呆坐在店內。母親發現女兒不見蹤影相當緊張，接獲警方通知後焦急地趕到烤肉店，見女兒平安無事才鬆了一口氣。

女子的母親透露，女兒患有輕度智能障礙，因她生日快到了，最近常說要來這間韓式烤肉店慶祝生日，但因疫情緣故，他們擔心增加染疫風險，沒有正面回應女兒請求。

母親向員警說，沒想到女兒在生日當天（9月25日），趁著她準備晚餐的時候偷偷溜出門，她一轉頭看發現女兒不見，趕緊報警。不到10分鐘，就接到派出所來電，稱尋獲符合穿著特徵的女子，到了烤肉店又發現員警正在跟女兒聊天，安撫女兒情緒，很感謝警方的高效率，讓這場生日插曲圓滿落幕。

▲在警方協助下，女子母親趕至烤肉店接女兒。（圖／民眾提供）

大墩派出所長曾一峯表示，家中若有失智、失能之家屬，可在其衣物繡上姓名、聯絡電話，亦可向社會局申請配戴愛心手鍊，俾利走失時，員警可盡速確認身分聯繫家屬。