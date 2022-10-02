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南投縣體育場跑道宕工逾4月終啟用　彈簧腿乃慧芳見證標準田徑場

▲南投縣立體育場整修工程延遲4個多月，新修跑道終於完工啟用。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣立體育場跑道於今年1月封閉進行整修工程，原定工期至5月中旬結束，卻因故延宕超過4個月才完工啟用；縣府指出，體育場跑道採PU材質重新鋪設，改善原本運動環境，也取得中華民國田徑協會400M跑道認證，可作為全縣田徑訓練基地，及未來舉辦各種全國性賽事專業場地。

縣府在10月1日在體育場舉辦新修跑道啟用典禮，縣長林明溱親自主持，並結合運動i臺灣2.0計畫，辦理111年璉紅盃五人制幼兒足球錦標賽；台灣體育運動大學教授趙榮瑞，及副教授暨南投縣籍國際田徑跳遠名將乃慧芳，及南投縣體育會總幹事洪銘惠等人都出席典禮活動。

▲南投縣立體育場整修工程延遲4個多月，新修跑道終於完工啟用。（圖／南投縣政府提供）

縣府表示，乃慧芳為台灣男子跳遠（8.34m）及三級跳遠（16.65m）2項全國紀錄保持人，曾獲得1989年亞洲田徑錦標賽男子跳遠金牌，因此特地邀請他出席參加啟用跑道儀式，希望未來帶動全縣培育出更優秀的田徑運動員。

林明溱指出，縣立體育場跑道距上一次（民國96年）整修已歷經14年，長期高度使用導致跑道表面彈性逐漸疲乏耗損，尤其周邊地坪更是破損嚴重突起，容易造成民眾和運動人士摔倒、危及安全；經縣府教育處積極向體育署爭取經費補助2640萬元，加上自籌款736萬7450元，總計投入3376萬7450元執行整修工程。

不過縣府於去年10月即完成工程發包作業，今年1月4日正式開工，原定工期為120個日曆天，隨後卻因氣候多雨、疫情導致缺工等因素影響，工程嚴重延宕，也引發民眾詢問或抱怨，直到9月間才完工進行驗收，提供適合全家大小、男女老幼與競技選手均合用的標準競技運動場所。

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