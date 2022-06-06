悠久地標再現風華！挹注千萬整修　花蓮菁華橋華麗大變身

▲橫跨於美崙溪上的菁華橋，是花蓮市重要觀光地標。（圖／花蓮市公所提供）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮市內的重要地標菁華橋整建工程日前已完工，這次整修的重點在於橋梁的景觀與安全性，希望能提供花蓮市民一個安全又有故事性的菁華橋。

花蓮市公所去年爭取花東地區永續發展基金辦理「戀念風華再現—花蓮市菁華橋友善計畫」，獲核定一千萬元補助，該項工程業已完成，目前簽辦驗收中。魏嘉賢市長日前到現場勘察，對於菁華橋再現風華相當滿意。

▲市長魏嘉賢到現場勘察，對於菁華橋再現風華相當滿意。



橫跨於美崙溪上的菁華橋，是花蓮市重要觀光地標之一，由於年久失修，橋梁有多處鋼構出現鏽蝕及護欄毀損的狀況，花蓮市公所去年提出「戀念風華再現—花蓮市菁華橋友善計畫」，爭取中央花東地區永續發展基金，獲核定1000萬元補助。這項工程由承太營造有限公司以775萬元承攬。

▲▼修繕工程以步道安全、水岸環境景觀、夜間照明營造、串聯觀光休憩景點等四大改善為主要規劃目標。



魏嘉賢指出，菁華橋是地方觀光地標之一，也是花蓮人相當重要的歷史文化，此次完成修繕後，不但風華再現，也讓觀光地標更加璀璨。





菁華橋修繕工程以橋樑及步道安全、水岸環境景觀、夜間照明營造、串聯觀光休憩景點等四大改善為主要規劃目標，設計內容包含橋梁結構及鋼索檢測、鋼構除鏽上漆、鋼件更換、欄杆更新、伸縮縫改善、地坪更新、指標系統建置等，總計畫經費為1000萬元，花東基金補助900萬元，市公所應自籌的100萬元則由花蓮縣政府補助。當地屬台灣狐蝠棲息地，為避免影響生態，因此取消原規劃的夜間光雕照明設計。





菁華橋的前身是小型吊橋的結構，1923年興建，當時稱為朝日橋，台灣光復後改名為菁華橋。1958年改建為水泥橋，一直到民國1997年，花蓮縣政府向中央政府爭取經費，將原本是水泥橋的菁華橋重新改建為具有22條鋼索的鋼拱橋。