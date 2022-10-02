為阻玩命關頭在國境之南上演　警加強取締1個月開出90多張罰單

▲恆春警方強力執行交通違規勤務 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

因違法改裝汽機車的排氣管所發出的聲響過於擾人，恆春警分局自今年9月份起，規劃專案於轄內恆春鎮中正路、恆南路及台26線車城段等易有噪音車行駛之路段加強攔檢稽查，對於汽機車擅自改裝排氣管、消音器等設備致影響行車安全者，依「道路交通管理處罰條例」開單舉發，至今累計舉發43件；另有關排氣管改裝致生噪音部分，警方亦依程序通報給環保局召回車輛檢驗，持續追蹤後續車輛復原及改善狀況，至今累計攔檢通報噪音車已達50餘件。

恆春警分局另針對競速、蛇行違規等危險駕駛行為，分析110報案熱時、熱區，於每周六、日深夜時段持續規劃台26線14公里至20公里南下車道等4處守望稽查點，並實施移動式測速加強執法取締，以遏止車輛危險駕駛情事發生。



恆春警分局長林明波表示，改裝噪音車與競速飆車往往相伴而生，恆警將針對易危險駕車路段、時段加強執法取締，如發現改裝排氣管製造噪音，甚至馬路競速、蛇行，針對危害交通安全行為，立即調派警力到場取締告發，並錄影蒐證函文通報監理站及環保局等主管機關加以處罰，強化執法力度，維護居民安全與安寧的生活環境。