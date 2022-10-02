秋老虎發威！今起3天高溫37℃　下週三驟降10度

▲今起到下週二高溫上看37度。（圖／記者劉亮亨攝）

記者葉國吏／綜合報導

今起到下週二是秋老虎最盛期，高溫上看37度。不過下週三東北風報到，北台轉濕涼，白天高溫驟降僅剩26度左右。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(2)日至週二(4日)為「秋老虎」最盛期，中層大氣「副熱帶高壓」籠罩，各地晴朗穩定；低層水氣不多，東半部及午後山區偶有局部零星飄雨的機率。

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▲9縣市發佈高溫燈號。（圖／中央氣象局）

各地白天熱、早晚涼，日夜溫差大；中午前後紫外線「過量」及「危險」級，應注意防曬。今日各地區氣溫：北部21至36度，中部23至37度，南部24至37度，東部21至36度。氣象局針對嘉義市發佈橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；台北市、新北市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、台東縣為黃色燈號，請注意。

週三(5日)清晨至上午，東北風漸增強，北台雲量漸增，轉有局部雨；氣溫漸降，北台轉濕涼；白天氣溫下降幅度較大，約在25、26度左右；花、東下午起亦轉有局部雨，中南部地區受影響較小。

▲左圖：1日紫外線最大值大多在「危險級」及「過量級」。右圖：2日4時紅外線雲圖顯示，台灣各地晴朗無雲。（圖／三立準氣象· 老大洩天機）

週四至週六(6至8日)東北風影響，北台稍涼，其他地區氣溫略降；週四水氣略減，東半部有局部雨，大台北東側偶有局部短暫雨，桃園以南晴時多雲；週五、六水氣略增，大台北、東半部有局部短暫雨，新竹以南晴時多雲。