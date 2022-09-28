快訊／18號「洛克」颱風誕生大轉彎！太平洋6天3颱全閃過台灣

▲琉球附近海域生成「洛克」颱風。（圖／翻攝NOAA）



記者許力方／台北報導

太平洋好熱鬧！中央氣象局表示，原位於琉球東南部海面的熱帶性低氣壓，於今（28日）晚8時增強為今年第18號輕度颱風「洛克」（ROKE），預測未來將朝北北西轉東北往日本南方海面移動，對台灣沒有直接影響。這是繼諾盧、庫拉之後，6天內生成的第三個颱風，全部路徑都閃過台灣。

氣象局預報，明天（29日）水氣依然偏少，各地為晴到多雲的天氣，大環境盛行偏東風，午後西半部山區有局部短暫陣雨；各地低溫約23到25度，白天微熱、紫外線強，西半部高溫普遍在32至35度，東半部約30度，日夜溫差稍大。

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太平洋海面上原本有2個颱風諾盧和庫拉，今晚熱帶低壓TD21發展成颱「洛克」，諾盧則已登陸中南半島，減弱為熱帶低壓TD19，對台灣已無影響。氣象局指出，洛克將維持輕度颱風下限，移動到日本南方海面就會減弱，距台遙遠，對天氣無影響；庫拉對台灣天氣也沒有影響。

氣象局指出，本周28日到30日（周五）水氣少「小隻的秋老虎」，預計到周末晴朗宜人、午間暖熱，各地大多是多雲到晴的好天氣，僅東半部，偶有零星短暫陣雨，各地山區及南部局部有午後短暫陣雨。

▼洛克將轉彎往日本附近移動。（圖／中央氣象局）



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