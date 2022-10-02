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白晝之夜「士林變澀谷」罕見人牆塞爆12小時！網驚：明破5萬大關

▲▼台北白晝之夜，士林夜市。（圖／翻攝柯文哲Instagram）

▲台北白晝之夜12小時徹夜不斷電，士林萬頭攢動。（圖／翻攝柯文哲Instagram）

記者許力方／台北報導

一年一度2022台北白晝之夜昨（1日）晚移師士林盛大登場，12小時的展演，讓民眾徹夜在大馬路夜遊，吸引大批年輕人前往朝聖，現場萬頭攢動，把士林擠得水洩不通，曝光的空拍照可見街道全是「滿滿的人頭」，網友驚嘆「士林夜市真的很久沒這麼多人」，甚至擔心「明天破5萬大關。」

白晝之夜昨晚6點登場到今（2日）早6點，整整12小時體驗藝術不斷電，士林周邊大街小巷擠滿了人，尤其劍潭捷運站前、基河文林路口，被人潮封街，「ITF台北國際旅展」甚至形容來到士林「人潮多到瞬間以為來到東京澀谷。」網友更紛紛曝光現場照，驚呼「附近住戶不用睡了」、「明天會不會破5萬大關啊」、「真的超多人，士林夜市好久沒有這麼多人了」、「突然覺得可怕」。

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▲▼台北白晝之夜，士林夜市。（圖／翻攝ITF台北國際旅展粉絲團）

▲▼台北白晝之夜，柯文哲。（圖／爆料公社）

▲▼台北白晝之夜，柯文哲。（圖／爆料公社）

▲▼台北白晝之夜，柯文哲。（圖／爆料公社）

▲白晝之夜現場曝光！網友形容：士林變澀谷。（圖／翻攝ITF台北國際旅展粉絲團、爆料公社）

士林夜市商圈也分享照片，直指「白晝之夜」活動才上半場而已，現場就能感受到滿滿滿的人潮，有夠熱鬧，下半場將一路到早上6點，感受一下「這些年久違的感覺！」並強調到場參與的大家都有乖乖戴上口罩。

台北市府表示，2016年起響應法國的白晝之夜，與法國在台協會合辦「台北白晝之夜」，今年移師士林，有台北表演藝術中心、士林夜市、士林官邸公園和台北科學藝術園區四大展區，號召國內外超過百位藝術家參與、展出95件以上表演團體或作品，且兒童新樂園、天文館、科教館等周邊也都配合延長營業到深夜，
市長柯文哲昨晚也到場致詞，直指「今晚屬於藝術的夜晚」，看到「野生市長」出沒在士林夜市，沿途店家、民眾熱烈歡迎，紛紛要求合影。

▲▼台北白晝之夜，柯文哲。（圖／台北市文化局）

▲▼台北白晝之夜，柯文哲。（圖／台北市文化局）

▲白晝之夜柯文哲到場。（圖／台北市文化局）

▲▼台北白晝之夜，士林夜市。（圖／翻攝士林夜市商圈粉絲團）

▲▼台北白晝之夜，士林夜市。（圖／翻攝士林夜市商圈粉絲團）

▲士林夜市被塞爆！網：好久沒有這麼多人。（圖／翻攝士林夜市商圈粉絲團） 

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士林夜市復活！「白晝之夜」現場畫面曝光　全是人頭網看傻

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