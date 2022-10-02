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龍山寺廁所驚見女屍！命理師直言「早就不靈」曝原因：兵將罷工

▲▼新冠肺炎降二級警戒 寺廟管控人流開放 萬華龍山寺開放信眾參拜。（圖／記者屠惠剛攝）

▲19歲港籍女僑生陳屍龍山寺女廁。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

香港籍19歲鍾姓女大生9月29日陳屍於台北龍山寺的廁所內，包包內發現鍾女留下2張紙條寫著「對不起，麻煩你們了，要清理很麻煩」、「請原諒我，不要隨便跟靈界的人溝通」等，引起網友討論。對此，民俗專家江柏樂直言「龍山寺早已不靈」，因為廟內的兵將很早之前就罷工了。

龍山寺發生命案並非首例，2012年4月間，1名女子被人發現陳屍龍山寺魚池，臉部朝下，被信徒發現後通報，警方確定沒有他殺以及外力介入。

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據《ENews新聞網》報導，江柏樂表示，龍山寺在事件後將魚池抽乾，魚池代表財，沒了財後參拜的人也跟著減少，如今的情況明顯與過去每天幾千幾萬人參拜形成強烈的對比。

針對近日案件，江柏樂指出，鐘女留下的紙條若為親手所寫，可能是卡到煞或是卡陰所致，且民俗上來說，輕生有罪孽，在神明的地盤上輕生更是褻瀆神明，恐怕會被打入枉死城受罰。

江柏樂表示，為了響應環保，龍山寺近年禁止燒香、燒金紙及點蠟燭，加上參拜人數減少的情況下，最終廟內的兵將沒有薪水可領，便直接罷工，「還叫神明去焚化爐收金紙真是笑話，根本是褻瀆神明。你們的祖先也要去焚化爐收金紙？真是好笑，難怪很多祖先回來托夢說他們金紙都沒收到。」

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