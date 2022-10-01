女港生陳屍龍山寺女廁「不要跟靈界溝通」　父悲痛來台認屍隔離中

▲19歲港籍女僑生陳屍龍山寺女廁，父親30日晚上抵台，將在隔離結束後認屍。（圖／記者劉亮亨攝）

記者邱中岳／台北報導

北市萬華龍山寺女廁，在9月29日下午時分，清潔員打掃女廁時赫然發現1具女屍，警方事後在包包內搜出2張紙條，也確認女屍就是19歲的鍾姓港籍女僑生，檢警也相驗女子遺體，由校方通知女子在香港家屬，父親於30日晚間抵台在防疫旅館隔離，將等待檢警通知認屍，確認遺體之後再由檢察官開立死亡證明，再將愛女帶回香港。

警方調查，9月29日下午2時許，1名清潔員在萬華龍山寺打掃女廁，發現女廁其中一間反鎖，立刻通知保全到場協助，打開門後赫見1具女屍，隨即告知警方到場，在隨身包包內找到2張紙條。

紙條內容寫道「對不起，麻煩你們了，要清理很麻煩，對不起，請各位原諒我，請不要隨便跟靈界的人溝通」、「對不起，對不起等語，警方也透過相關跡證找到女子身分。

警方事後確認死者為19歲的鍾姓港籍女僑生，來台就讀科技大學，於是透過校方聯繫在香港家屬，父親聞訊也在30日晚上搭機抵達台灣，因防疫相關規定，目前正入住防疫旅館。

據了解，檢警目前已經相驗為港籍女僑生的遺體，也將等檢察官通知，與父親一同確認遺體身分，由檢察官開立死亡證明後，將屍體發還家屬處理。