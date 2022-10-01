台南男子酒駕撞死人肇逃「找她接應」　3小時後2人下場慘了

▲60歲陳姓男子於1日凌晨酒後駕自小貨車，在安南區本原街一段撞死67歲的劉姓男子後，竟肇事逃逸，市警三分局案發後3小時內，將陳嫌緝獲送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

60歲陳姓男子於1日凌晨酒後駕自小貨車，在安南區本原街一段撞到67歲的劉姓男子後，竟肇事逃逸，並棄車後請施姓女性友人接他逃逸，造成劉男送醫傷重不治身亡，市警三分局案發後3小時內，將陳嫌緝獲，依能安全駕駛致死罪及肇事逃逸等罪移送台南地檢署偵辦，另施女部分按藏匿人犯罪嫌偵辦。

台南市警三分局安中派出所於10月1日凌晨1時14分接獲110報案，稱在安南區本原街一段發生交通事故，經員警立即到場，1名男子傷勢嚴重，經救護人員到場急救，並送往安南醫院仍於2時20分不幸逝世。

市警三分局據報前往查處，發現肇事車輛及駕駛皆不在現場，經員警擴大調查，在附近黃昏市場發現肇事自小貨車，仍不見駕駛。經積極調閱監視器，凌晨3時35分在安南區生態街查獲60歲的陳嫌，酒測值達0.16mg/L。

經查，嫌疑人60歲陳男駕駛自小貨車返家途中，稱在車上飲用1罐啤酒，半路上與徒步走在路旁的死者67歲劉男發生車禍，惟陳男未下車查看，逕自逃離現場，將肇事車輛遺棄至1公里遠的黃昏市場，並請友人54歲施女開車前來接送離開。

警方到場查看後，擴大搜尋肇事駕駛及車輛，1時49分在安南區黃昏市場尋獲肇事車輛，擋風玻璃明顯破裂，惟駕駛仍不在現場。經查，發現有人到場接應陳男離開，再利用車輛辨識系統，凌晨3時35分在安南區生態街查獲陳嫌及駕車接送之施嫌到案，全案依不能安全駕駛致死罪及肇事逃逸等罪移送台南地檢署偵辦。另，施女部分按藏匿人犯罪嫌偵辦。

市警三分局表示，「酒後勿開車」已宣導多時，仍有少數民眾心存僥倖，陳嫌已移送台南地檢署偵辦，三分局建請檢察官聲請羈押；另請交通局列入台南市重大酒駕嫌犯公布名單。三分局持續針對酒後駕車危險行為，規劃勤務加強取締，以保障用路人生命、財產安全。

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