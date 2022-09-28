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大陸 大陸焦點 特派現場

少女深夜馬路中央拍照！下秒遭酒駕男「保齡球式」撞飛

記者柯振中／綜合報導

隨著網路愈來愈發達，許多年輕人喜愛交網友、也會拍下許多生活照上網分享。不過，江西會昌2名少女深夜站在馬路中間，對著鏡頭做出美美的姿勢，沒想到竟遭酒駕騎士撞上，14歲的劉姓少女瞬間遭「保齡球式」撞飛，恐怖的畫面在網路上引起議論。

綜合陸媒報導，14歲劉姓少女日前與朋友深夜在馬路上自拍，儘管路上一直有車輛來往，劉女仍不予理會，一下子站到馬路中央拍照，一下又站在車道中間擺姿勢。

▲▼少女深夜大馬路中拍照。（圖／翻攝微博）

▲少女深夜大馬路中拍照，結果遭酒駕男撞飛。（圖／翻攝微博）

劉女與朋友確認完照片，似乎還不太滿意，於是又回到車道中央，將手放在臉部旁邊，做出拍照的姿勢。沒想到，鍾姓騎士酒駕正巧行經該路段，一路向右偏移，最後直接撞上仍在看鏡頭的劉女，將劉女「保齡球式」撞飛，自己也摔倒在地。

劉女遭撞後，全身多處擦傷，所幸沒有大礙，掙扎後還能起身，鍾姓騎士則倒地不起，騎乘的機車也有多處破損。警方到場進行酒測，發現鍾男酒測值超標，且未戴安全帽，因此頭部血流不止。警方後續將鍾男送醫，案件目前也在調查當中，詳細事發原因仍待釐清。

▲▼少女深夜大馬路中拍照。（圖／翻攝微博）

▲劉女被撞飛後，只能在朋友的攙扶下行走。（圖／翻攝微博）

不過，驚悚的影片曝光，也引起大陸網友批評，「一個敢在馬路中間拍照，一個敢醉酒騎車，真沒一點安全意識」、「兩個都有責任吧…馬路上不是拍照的地方，不過醉駕的責任更大」、「14歲的女孩子不好好上學，深夜在路上擺拍，正常嗎」、「還好是個二輪的，要是個四輪的，怕是連後悔的機會都沒有啊！別拿自己生命開玩笑！」

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