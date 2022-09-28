澎湖男酒駕不繳55萬罰款賠大了　名下19筆土地一口氣全被查封

▲酒駕男不繳55萬罰款賠大了，名下19筆土地一口氣全被查封。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

澎湖一名51歲張姓男子，6年間多次酒駕或拒絕酒測，累積罰鍰達新台幣55萬800元，該案移送行政執行署高雄分署執行，卻遲未繳納。高雄分署經查，張男名下有澎湖縣七美鄉的持分土地共19筆，目前已先全部查封，如張男再不繳納，將拍賣持分土地。

做木工的張男因多次被抓到酒駕、拒絕酒測，除了駕照遭吊銷，也不得考領駕照。但今年7月，張男酒駕又被警方攔檢，拒絕酒測，警方發現他有多次酒駕紀錄，因此向檢察官申請核發鑑定許可書，強制抽血檢驗，換算呼氣酒測超標，依公共危險罪移送法辦。

張男在6年間的違規情形，累計罰鍰新台幣55萬800元，但因他遲未繳納，監理站單位將全案函送行政執行署高雄分署強制執行。

經查，張男名下有澎湖縣七美鄉的持分土地共19筆，高雄分署已先查封其名下19筆持分土地，將通知義務人到場繳納，如不繳納，將拍賣持分土地。

此外，高雄分署對於澎湖地區的酒駕案件，與澎湖監理站建立單一聯繫窗口，深化執行力道，針對酒毒駕案件，高雄分署仍將持續強力執行，尤其是累犯的義務人，如對本分署之通知或執行命令置之不理，將依法施以強制作為，並定期由執行同仁至外島澎湖地區進行現場查訪、催繳與指界查封等執行程序。

