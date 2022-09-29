就是這13人！北市公布酒駕累犯名單　他曾酒駕「今吸毒遭逮」

▲台北市酒（毒）及拒測駕累犯公布名單。（圖／台北市交通事件裁決所提供，下同）

記者袁茵／台北報導

台北市交通事件裁決所29日公布酒駕、毒駕累犯者13名，其中毒駕為首次曝光案件，吳姓男子曾於2020年7月酒駕遭攔停，今年4月駕車時遭攔查，被發現有吸食毒品；另也有一名劉姓男子三度酒駕，酒測值0.22。

酒（毒）駕新規今年3月31日上路，針對屢次酒（毒）駕或拒測違規再犯者，自2019年7月1日起算，於10年內第2次累犯，駕駛機車處罰鍰新台幣9萬元、駕駛汽車處罰鍰新台幣12萬元，酒（毒）駕累犯第3次以上者按前次所處罰鍰金額加罰新台幣9萬元。

酒（毒）駕拒測第2次者處罰鍰新台幣36萬，拒測第3次以上者按前次所處罰鍰金額加罰18萬，並得公布酒（毒）駕累犯的姓名、照片及違規事實，並吊銷駕駛執照3年及參加道安講習，另處分吊扣該汽機車牌照2年。

台北市裁決所29日公布13名酒、毒駕累犯名單，此次​分別計有累犯2次12名、累犯3次1名。張君第1次酒駕於2020年12月13日駕駛汽車在新北市汐止區鄉友街遭攔停，今年7月5日駕駛汽車在北市通河西街被警方攔下開單，酒測值0.22。

王君第1次酒駕於2020年7月16日駕駛汽車在基隆市基金一路遭攔停，今年4月8日駕駛汽車在北市通河西街被警方攔下開單，酒測值0.42。張君第1次酒駕於2021年9月22日駕駛機車在新北市淡水區文化路遭攔停，今年4月8日駕駛汽車在北市安康路被警方攔下開單，酒測值0.39。

林君第1次酒駕於2019年9月14日駕駛機車在北市民權西路遭攔停，今年4月12日駕駛機車在北市承德路被警方攔下開單，酒測值0.30。許君第1次酒駕於2021年2月2日駕駛機車在桃園市中壢區新興路遭攔停，今年6月28日駕駛汽車在北市重慶北路被警方攔下開單，酒測值0.84。

吳君第1次酒駕於2021年10月26日駕駛機車在花蓮縣光復鄕富愛街遭攔停，今年4月30日駕駛機車在北市延吉街被警方攔下開單，酒測值1.02。劉君第1次酒駕於2019年9月10日駕駛機車在北市汀洲路遭攔停，今年7月22日駕駛機車在北市景福街路被警方攔下開單，酒測值0.48。

陳君第1次酒駕於今年3月21日駕駛汽車在新北市三重區重陽路遭攔停，今年7月5日駕駛汽車在北市辛亥路被警方攔下開單，酒測值0.74。陳君第1次酒駕於2019年8月7日駕駛汽車在新北市鶯歌區德昌街遭攔停，今年7月5日駕駛汽車在北市農安街被警方攔下開單，酒測值0.28。

連君第1次酒駕於2020年9月9日駕駛汽車在北市安康路遭攔停，今年5月9日駕駛汽車在北市民權東路被警方攔下開單，酒測值0.50。呂君第1次酒駕於2019年11月13日駕駛機車在北市吉利街遭攔停，今年5月7日駕駛機車在北市實踐街被警方攔下開單，酒測值0.35。

吳君第1次酒駕於2020年7月4日駕駛汽車在新北市汐止區原興路遭攔停，今年4月1日駕駛汽車在北市辛亥路被警方攔下開單，經測試檢定有吸食毒品。劉君第1次酒駕於2019年9月6日駕駛機車在新北市五股區新五路遭攔停，第2次酒駕於2021年8月10日駕駛機車在新北市板橋區金門街遭攔停，今年4月6日駕駛機車在北市新湖二路被警方攔下開單，酒測值0.22。

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