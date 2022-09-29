　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

就是這13人！北市公布酒駕累犯名單　他曾酒駕「今吸毒遭逮」

▲▼台北市酒（毒）及拒測駕累犯公布名單。（圖／台北市交通事件裁決所提供）

▲台北市酒（毒）及拒測駕累犯公布名單。（圖／台北市交通事件裁決所提供，下同）

記者袁茵／台北報導

台北市交通事件裁決所29日公布酒駕、毒駕累犯者13名，其中毒駕為首次曝光案件，吳姓男子曾於2020年7月酒駕遭攔停，今年4月駕車時遭攔查，被發現有吸食毒品；另也有一名劉姓男子三度酒駕，酒測值0.22。

酒（毒）駕新規今年3月31日上路，針對屢次酒（毒）駕或拒測違規再犯者，自2019年7月1日起算，於10年內第2次累犯，駕駛機車處罰鍰新台幣9萬元、駕駛汽車處罰鍰新台幣12萬元，酒（毒）駕累犯第3次以上者按前次所處罰鍰金額加罰新台幣9萬元。

酒（毒）駕拒測第2次者處罰鍰新台幣36萬，拒測第3次以上者按前次所處罰鍰金額加罰18萬，並得公布酒（毒）駕累犯的姓名、照片及違規事實，並吊銷駕駛執照3年及參加道安講習，另處分吊扣該汽機車牌照2年。

台北市裁決所29日公布13名酒、毒駕累犯名單，此次​分別計有累犯2次12名、累犯3次1名。張君第1次酒駕於2020年12月13日駕駛汽車在新北市汐止區鄉友街遭攔停，今年7月5日駕駛汽車在北市通河西街被警方攔下開單，酒測值0.22。

王君第1次酒駕於2020年7月16日駕駛汽車在基隆市基金一路遭攔停，今年4月8日駕駛汽車在北市通河西街被警方攔下開單，酒測值0.42。張君第1次酒駕於2021年9月22日駕駛機車在新北市淡水區文化路遭攔停，今年4月8日駕駛汽車在北市安康路被警方攔下開單，酒測值0.39。

林君第1次酒駕於2019年9月14日駕駛機車在北市民權西路遭攔停，今年4月12日駕駛機車在北市承德路被警方攔下開單，酒測值0.30。許君第1次酒駕於2021年2月2日駕駛機車在桃園市中壢區新興路遭攔停，今年6月28日駕駛汽車在北市重慶北路被警方攔下開單，酒測值0.84。

吳君第1次酒駕於2021年10月26日駕駛機車在花蓮縣光復鄕富愛街遭攔停，今年4月30日駕駛機車在北市延吉街被警方攔下開單，酒測值1.02。劉君第1次酒駕於2019年9月10日駕駛機車在北市汀洲路遭攔停，今年7月22日駕駛機車在北市景福街路被警方攔下開單，酒測值0.48。

陳君第1次酒駕於今年3月21日駕駛汽車在新北市三重區重陽路遭攔停，今年7月5日駕駛汽車在北市辛亥路被警方攔下開單，酒測值0.74。陳君第1次酒駕於2019年8月7日駕駛汽車在新北市鶯歌區德昌街遭攔停，今年7月5日駕駛汽車在北市農安街被警方攔下開單，酒測值0.28。

連君第1次酒駕於2020年9月9日駕駛汽車在北市安康路遭攔停，今年5月9日駕駛汽車在北市民權東路被警方攔下開單，酒測值0.50。呂君第1次酒駕於2019年11月13日駕駛機車在北市吉利街遭攔停，今年5月7日駕駛機車在北市實踐街被警方攔下開單，酒測值0.35。

吳君第1次酒駕於2020年7月4日駕駛汽車在新北市汐止區原興路遭攔停，今年4月1日駕駛汽車在北市辛亥路被警方攔下開單，經測試檢定有吸食毒品。劉君第1次酒駕於2019年9月6日駕駛機車在新北市五股區新五路遭攔停，第2次酒駕於2021年8月10日駕駛機車在新北市板橋區金門街遭攔停，今年4月6日駕駛機車在北市新湖二路被警方攔下開單，酒測值0.22。

●《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲▼台北市酒（毒）及拒測駕累犯公布名單。（圖／台北市交通事件裁決所提供）

►超美型「富及第微波爐」激殺1999元！黑＋玫瑰金太好看、功能多最實用

► 東森獨家 聲寶品牌月!下單抽電視、買就送家電!

ET快訊
蝦皮台灣爆大量解僱　勞動局警告：最高開罰50萬
快訊／林森北路民宅大火！　居隔民眾受困
北一女校友捐款是建中10倍！　網分析秒懂：難怪
就是這13人！　北市公布酒駕累犯名單
700萬積蓄全給兒買房！媽賣老家「幫付貸款」　結局心碎了
好心收容男網友竟遭性侵！　25歲惡狼抓到了
「巨肚孫悟空」闖內湖民宅！　真實身分曝
屈辱性畫面！　普丁動員竟出現「爸爸軍團」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蝦皮台灣疑有大量解僱　北市勞動局警告：未通報最高開罰50萬元

就是這13人！北市公布酒駕累犯名單　他曾酒駕「今吸毒遭逮」

國民黨雲林縣提名候選人齊聚斗南　朱立倫挺張麗善「加速前進」

「掃街被撞倒阿嬤已出院」林奕華還原過程　控對手抹黑蔣萬安

連愛情公寓部落格都抄！藍轟陳吉仲「抄襲慣犯」：一路抄到計畫主持人

批侯友宜陣營不認錯　林佳龍：LINE資訊指成警大聲明「心態有問題」

邊境鬆綁上路「國內還沒降級」　政院：仍需遵守防疫規範

助高雄農產銷售農友很有感　大旗美農會表態「挺陳其邁連任」

0＋7「讓機場恢復常態」　王必勝：防疫旅館取消、防疫車隊持續

口罩戴好！王必勝「還沒討論口罩解封」　待社區低度流行再討論

廖老大批勞工局是勞工打手　點名張大春「別只會壓榨老闆」

女兒剛領駕照想上路練車　媽獅吼功極力勸阻：不用

具俊曄娶大S「上輩子拯救了地球」　告白藏20年情書：我永遠的小女孩

南宮珉要結婚了！公開交往陳雅凜7年　3優點打動她…私下甜喊：寶寶～

妹子騎士「被大車陰了」　紅燈18秒還是衝超驚險

《嗨！營業中》新店長！鬼鬼：像魁儡　對打楊銘威...炎亞綸「擔心他很無聊」

林心如率「光」露營...記者都擔心　將離家笑曝：霍建華在約朋友了XD

哈哈3歲女兒罹罕病！「全家都辛苦」　星心疼：我寧願生病的是我

黑車單行道逆向被叭仍不讓　3機車「並排前進」合力逼退

屏東角頭父喪「封街公祭」　斥資400萬！128輛豪車送行

蝦皮台灣疑有大量解僱　北市勞動局警告：未通報最高開罰50萬元

就是這13人！北市公布酒駕累犯名單　他曾酒駕「今吸毒遭逮」

國民黨雲林縣提名候選人齊聚斗南　朱立倫挺張麗善「加速前進」

「掃街被撞倒阿嬤已出院」林奕華還原過程　控對手抹黑蔣萬安

連愛情公寓部落格都抄！藍轟陳吉仲「抄襲慣犯」：一路抄到計畫主持人

批侯友宜陣營不認錯　林佳龍：LINE資訊指成警大聲明「心態有問題」

邊境鬆綁上路「國內還沒降級」　政院：仍需遵守防疫規範

助高雄農產銷售農友很有感　大旗美農會表態「挺陳其邁連任」

0＋7「讓機場恢復常態」　王必勝：防疫旅館取消、防疫車隊持續

口罩戴好！王必勝「還沒討論口罩解封」　待社區低度流行再討論

神鱒追平砲！9月狂炸10轟　大谷翔平連13場敲安

蘋果新品又現災情　Apple Watch Ultra出現「果凍滾動」

林襄進軍日本！被酸「不想靠奶當花瓶」高EQ應對…真實反應全被截圖

民宿10點後禁唱　4女蹲地「拆定時器」嗨唱到12點！老闆接1電話怒

俄男嚇到出逃！　普丁下令禁發護照給「動員令徵兵對象」

怎麼開的？桃園廂型車撞電桿再撞對向轎車　現場慘狀曝

20萬俄人狂逃！英示警：在俄英國人應盡速離境「避免被徵召參戰」

蝦皮台灣疑有大量解僱　北市勞動局警告：未通報最高開罰50萬元

賓士電動休旅車「EQE SUV」預告10／16亮相！確定會有AMG性能版

女童恐怖垂掛手扶梯！男救援卻挨批「手放下體」心寒：誰還敢救

被女同學手上花束碰到　調皮弟回擊慘遭壓制XD

政治熱門新聞

快訊／「0+7」10月13日上路　2日內陰性才可出門

遭周玉蔻嗆小心「深圳召妓片」外流　郭正亮曝行程：怎可能去幹嘛

最快2024實施義務役1年制？7大Q＆A一次看

預言綠營年底這3地慘敗！媒體人：他將贏40萬票

罵蔣萬安「像起乩」遭轟沒口德　陳時中道歉了

快訊／藍議員參選人赴NCC大樓潑綠漆

快訊／聲明門落幕！　警大4點打臉侯友宜：早籲侯辦別用非正式資料

周玉蔻影響選情　陳時中深夜心內話：防疫抹黑都撐過了！免驚！

涉賄！為讓兒子當選　媽允諾招待旅遊

房地產是護國群山？王婉諭：2類人犧牲

民視「辣新聞」未事實查證！NCC開罰40萬

騙女學生上床？黃國昌斥周玉蔻潑糞：妳婚前發生過什麼事

時代次世代百大人物　吳怡農入選

創黨36周年　蔡英文：用年底選舉讓執政更好

更多熱門

相關新聞

快訊／藍議員參選人赴NCC大樓潑綠漆

快訊／藍議員參選人赴NCC大樓潑綠漆

媒體人周玉蔻爭議言論引發外界熱議，其節目《辣新聞》因此遭民視取消聯播，NCC（國家通訊傳播委員會）昨也對《辣新聞》在中二補選未查證一事開罰40萬。國民黨台北市議員參選人楊植斗29日跑到NCC大樓潑綠色油漆，痛批NCC變成民進黨打手，目前已被帶往警局。

台北市「調漲停車費」修正條文過關　最高每小時150元

台北市「調漲停車費」修正條文過關　最高每小時150元

少女深夜馬路中拍照！下秒遭保齡球式撞飛

少女深夜馬路中拍照！下秒遭保齡球式撞飛

文湖線異常頻傳　北捷尖峰時段派員隨車

文湖線異常頻傳　北捷尖峰時段派員隨車

柯建銘猛K高虹安　柯文哲：舉動很奇怪

柯建銘猛K高虹安　柯文哲：舉動很奇怪

關鍵字：

北市台北市台北市政府裁決所酒駕

讀者迴響

熱門新聞

快訊／「0+7」10月13日上路　2日內陰性才可出門

Jennie清純形象毀光！手機藏18禁小圖

Jennie手機留情史證據！　歷任花邊男友GD、Kai私照外流

《星光》歌手嫌駐唱1200元太少：你看不起我？

劉德華來台「只邀S媽吃火鍋」　小S傻眼

「最容易搞小三」3星座老公！破解方法看這

他目擊「金髮阿兵哥」嘆：時代不一樣了　一堆學長氣炸

花蓮出現超巨爆炸聲　在地人驚：有被嚇到

iPhone用久電池健康度狂掉？他揭真相破迷思

快訊／葛萊美得主酷力歐驚傳猝死浴室！

投資客落難！帥過頭慘賠3億租屋八里　自曝：有錢也只開查某

遭周玉蔻嗆小心「深圳召妓片」外流　郭正亮曝行程：怎可能去幹嘛

李玟錄《中國好聲音》發飆影片流出！怒吼：可以解釋嗎

高雄「電信大樓」被抄　他正要與人連結遭逮

即／18號洛克誕生大轉彎！6天3颱全閃台

更多

最夯影音

更多
廖老大批勞工局是勞工打手　點名張大春「別只會壓榨老闆」

廖老大批勞工局是勞工打手　點名張大春「別只會壓榨老闆」
女兒剛領駕照想上路練車　媽獅吼功極力勸阻：不用

女兒剛領駕照想上路練車　媽獅吼功極力勸阻：不用

具俊曄娶大S「上輩子拯救了地球」　告白藏20年情書：我永遠的小女孩

具俊曄娶大S「上輩子拯救了地球」　告白藏20年情書：我永遠的小女孩

南宮珉要結婚了！公開交往陳雅凜7年　3優點打動她…私下甜喊：寶寶～

南宮珉要結婚了！公開交往陳雅凜7年　3優點打動她…私下甜喊：寶寶～

妹子騎士「被大車陰了」　紅燈18秒還是衝超驚險

妹子騎士「被大車陰了」　紅燈18秒還是衝超驚險

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面