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社會 社會焦點 保障人權

醉駕駛長相曝光！台中市公布12名酒毒駕累犯　2人第三度酒駕

▲▼ 。（圖／截取自台中市交通事件裁決處）

▲台中市交通事件裁決處今公布酒毒駕累犯名單。（圖／截取自台中市交通事件裁決處）

記者白珈陽／台中報導

台中市交通事件裁決處29日公布酒駕、毒駕累犯者12名，其中趙姓女子、林姓男子在10年內超過3次酒駕，其餘人則是第2次酒駕被抓。其中，鄭姓女子、宋姓男子因處罰機關未取得可辨識照片，僅公布姓名及違法事實，其餘10人則被公布照片。

酒（毒）駕新規今年3月31日上路，針對屢次酒（毒）駕或拒測違規再犯者，自2019年7月1日起計算，於10年內第2次累犯，駕駛機車處罰鍰9萬元、駕駛汽車處罰鍰12萬元，酒（毒）駕累犯第3次以上者，按前次所處罰鍰金額加罰9萬元。

酒（毒）駕拒測第2次者處罰鍰36萬，拒測第3次以上者按前次所處罰鍰金額加罰18萬，並得公布酒（毒）駕累犯的姓名、照片及違規事實，並吊銷駕駛執照3年及參加道安講習，另處分吊扣該汽機車牌照2年。

台中市裁決所今公布違規累犯者12人名單：柯姓男子今年（以下同）4月5日於大甲區中山路與大智街口遭警方攔停，經測有酒駕情事。劉姓男子4月8日於西屯區青海南街、青海路酒駕；李姓男子4月22日於西屯區青海南街、青海路酒駕；陳姓男子6月7日於南屯區黎明路二段酒駕。

▲▼ 。（圖／截取自台中市交通事件裁決處）

▲▼趙姓女子、林姓男子在10年內超過3次酒駕 。（圖／截取自台中市交通事件裁決處）

▲▼ 。（圖／截取自台中市交通事件裁決處）

賀姓男子7月13日於西區市府路酒駕；莊姓男子7月15日於大里區仁堤、善化路口酒駕；陳姓男子7月26日於大雅區昌平路3段酒駕；陳姓男子7月25日於龍井區台西南路酒駕；鄭姓女子（無照片）4月25日於東區大智北路、八德街口酒駕；宋姓男子（無照片）6月20日於沙鹿區鎮南路二段酒駕。

以上10人為10年內2次酒駕遭警方開單。趙姓女子10年內酒駕超過3次，最近一次於5月14日在東勢區下城里下城街酒駕遭逮；林姓男子同樣超過3次，最近一次於3月31日在北區梅亭街與益華街口遭警方攔查開單。

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