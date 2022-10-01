16歲少女魂斷北宜「登上表特板」她文末1句話引眾怒　被版主懲處

▲16歲周姓少女獨自騎車上北宜，不幸遭遇死劫。（圖／記者陳雕文翻攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

新北市一名周姓16歲少女請男有借機車，上月30日到北宜公路練卡普（壓車），不幸自摔到對向車道，遭水泥預拌車輾斃，引起社會討論。然而，一名網友在PTT表特板PO出少女的系列照片，因最後一句話帶有調侃的意味，瞬間讓網友暴怒，最後被表特板板主懲處。

16歲周姓少女9月29日先在IG發文借車，隨後透過男友借到「魅力Many」車款，於清晨獨自衝上北宜練車，30日上午自摔到對向車道，遭水泥預拌車輾斃，事後周女男友及50歲水泥車司機皆被依過失致死罪送辦。

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▲▼原PO在文末的附註「若本人不願上表特，請來信告知」惹怒網友。（圖／翻攝PTT）



該名網友9月30日以「魅力女孩」為題在PTT表特板發文，文內PO出多張16歲少女過去在社群平台上的照片、影片截圖說，「IG滑到的，很有鄰家女孩的感覺」。然而，該名網友在文末附註「若本人不願上表特，請來信告知～」。

網友看完紛紛留言噓爆，「本人來信你敢回？」「無聊當有趣」、「她晚上會去妳夢裡說她不想上表特的」、「真的不用這樣吧，去找點事情做好嗎」、「真低級」、「不就好幽默」、「最後一句太over了」、「小心真的收到信哦，嘻嘻」。

對此，表特板板主發出公告表示，過去有亡者新聞時，有網友貼圖弔念再正常不過；然而，此案經各大報導，原PO應知主角已身亡，卻為博關注內文特別表示「本人不願上表特請來信」，此行為與表特板宗旨「基於使用者間良好交流背道而馳，達鬧板程度，PO文者退文暨水桶1年」。

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