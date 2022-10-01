獨／少女北宜慘死前曾傳求救訊息...內容曝光　男友心碎：願負責

▲16歲少女獨自騎車上北宜，不幸遭遇死劫。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市一名16歲少女想跑山散心，請男友幫借機車，並於30日上午10點騎上北宜公路，途中自摔至對向車道遭水泥預拌車輾斃。警方訊後依過失致死罪將男友、車主、水泥車司機送辦。據悉，死者男友對女友、車主感到抱歉，並表示願意負起責任，而少女生前最後的求助訊息也曝光。

▲▼周女借到機車魅力（Many）並上山練習「卡普」。（圖／翻攝自當事人IG）

周姓少女29日在IG上發文，表示自己想借車去北宜練「卡普」（壓車），等男友借到「魅力Many」車款後，稱自己會在7、8點到北宜，跟朋友聊天時還開玩笑，說「你可以告訴我魅力怎麼跑山嗎，笑死」，友人則笑回「記得上山到坪林都走對向就好了」，周女回應，「超好笑有夠屁，我會先被撞死」，沒想到一語成讖，隔天自摔到對向車道遭水泥預拌車輾斃。

警方通知周姓少女的22歲林姓男友、19歲張姓車主到案說明，訊後先針對借車給周女的張姓男子開罰6千至1萬2千元。再依過失致死罪將兩人、水泥車司機送辦。

肇事的50歲水泥車司機氣餒表示，賺錢不易，每次經過北宜都要很小心閃躲這些小車，沒想到還是出事，少女突然摔過來，他根本來不及反應；周姓少女家住新店，是家中長姐，還有2個弟弟、1個妹妹，其中最小年紀才4歲，少女平常就喜歡騎機車跑山，但這次因為心情不好，臨時請男友幫忙借車。

由於未檢查車況就騎上北宜，周姓少女騎到一半，曾緊急傳訊息向男友求助說，「車子底盤跟剎車怪怪的！怎麼辦」等語，男友得知趕緊回電，叮嚀她慢慢騎下山就好，未料10分鐘後就發生意外。



▲▼少女在過彎處因不明原因自摔到對向，遭水泥預拌車輾過，傷勢嚴重送醫不治。（圖／記者陳雕文翻攝）

少女的母親悲慟到醫院認屍，面對警方關心，母親表示，平時都用APP查看見女兒的動向，結果30日上午發現女兒在一個定點停留一小時，正在擔心會不會出什麼事，過沒多久就接到警方來電，才知女兒發生嚴重車禍，被送到醫院急救。少女的母親表示，未來將向水泥車司機、張姓車主求償，至於金額則沒透露。

據了解，周姓少女跟現任林姓男友僅交往1個月，戀情與青春歲月還在幸福蔓延時遭遇死劫，令人不勝唏噓。少女的IG與抖音追蹤人數分別暴增至1.4萬及1.6萬，目前周女的IG已關閉，網友們則是紛紛至抖音影片留言哀悼，「要停更一輩子了」、「永久停更」、「16碎少女」、「追不到人追ig，可惜人也追不到了」。