車胎全磨平…16歲少女北宜遭水泥車輾斃　男友+車主過失致死罪送辦

▲周女生前曾在ig發文，說要借機車跑山，不料發生死亡車禍。（圖／記者陳雕文翻攝、翻攝自IG）

記者陳雕文／新北報導

新北市一名16歲少女心情不好想散心，請男友幫借機車，並於30日上午10點騎上北宜公路，結果自摔至對向車道遭水泥預拌車輾斃，警方調查發現該車輪胎早已磨平，偵訊後依過失致死罪將男友、車主、水泥車司機送辦。

▲16歲少女獨自騎車上北宜，不幸遭遇死劫。（圖／記者陳雕文翻攝）

周姓少女29日在IG上發文，表示自己想借車去北宜練「卡普」（壓車），等男友借到「魅力Many」車款後，稱自己會在7、8點到北宜，跟朋友聊天時還開玩笑，說「你可以告訴我魅力怎麼跑山嗎，笑死」，友人則笑回「記得上山到坪林都走對向就好了」，周女回應，「超好笑有夠屁，我會先被撞死」，沒想到一語成讖，隔天自摔到對向車道遭水泥預拌車輾斃。

死亡車禍發生後，有網友發現周女前一天才在IG發布限時動態，表示30日想要借一輛機車去跑山，指定車款並稱當天晚上就能還車，下一則動態她貼出一張自拍照說，已經借到機車了，她會騎魅力（Many）上山練習「卡普」（機車過彎時傾角壓車）。

▲周女聲稱借到機車，會騎魅力（Many）上山練習「卡普」。（圖／翻攝自當事人IG）

警方通知周姓少女的22歲林姓男友、19歲張姓車主到案說明，由於機車輪胎幾乎磨平，警方偵訊後先針對借車給周女的張姓男子開罰6千至1萬2千元，再依過失致死罪將兩人及水泥車司機送辦。

肇事的50歲水泥車司機氣餒表示，賺錢不易，每次經過北宜都要很小心閃躲這些小車，沒想到還是出事，少女突然摔過來，他根本來不及反應；周姓少女家住新店，是家中長女，還有2個弟弟、1個妹妹，其中最小年紀才4歲，少女平常就喜歡騎機車跑山，但這次因為心情不好，臨時請男友幫忙借車，沒想到卻發生意外。