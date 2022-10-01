獨／新店16歲少女北宜遭輾死　IG帳號突增20個...超地獄留言曝光

▲少女車禍不幸離世，但網友卻不輕易放過她。（圖／翻攝自少女臉書）

記者陳雕文／新北報導

新北市一名16歲少女想跑山散心，請男友幫借機車，並於上月30日上午10點騎上北宜公路，途中自摔至對向車道後，遭水泥預拌車輾斃。少女出事前曾傳求助訊息給男友，殊不知仍難逃死劫。沒想到，少女過世後臉書多數網友留下超地獄言論，不僅撻伐、嘲諷少女的死，甚至還刻意在IG上創造多個掛著少女大頭貼的假帳號，開玩笑說自己「並沒有死」。

▲▼一名16歲少女借機車衝北宜，因車胎早已磨平，疑因此導致她在轉彎處打滑自摔遭輾斃。（圖／記者陳雕文翻攝）



周姓少女上月29日在IG上發文，表示自己想借車去練「卡普」（壓車），後來男友借到「魅力Many」車款，到了隔天清晨即衝上北宜，結果於上午10點自摔到對向車道遭水泥預拌車輾斃。

警方通知少女的22歲林姓男友、19歲張姓車主到案說明，訊後先針對借車給周女的張姓男子開罰6千至1萬2千元，再依過失致死罪將兩人，以及肇事的50歲水泥車司機送辦。

▲周女聲稱借到機車，會騎魅力（Many）上山練習「卡普」。（圖／翻攝自當事人IG）

據了解，周姓少女家住新店，是家中長姊，還有2個弟弟、1個妹妹，其中最小年紀才4歲，少女平常就喜歡騎機車跑山，但這次因為心情不好，叫男友幫忙借車。由於未檢查車況就騎上北宜，周姓少女騎到一半，曾緊急傳訊息向男友求助說，「車子底盤跟剎車怪怪的！怎麼辦」等語，男友得知趕緊回電，叮嚀她慢慢騎下山就好，未料10分鐘後就發生不幸。

▲少女身材火辣，於抖音跳性感舞蹈，其車禍過世後，網友卻留言「早日康復」、「更新了再叫我」。（圖／翻攝自少女抖音）

據了解，周姓少女跟現任林姓男友僅交往1個月，戀情與青春歲月還在幸福蔓延時遭遇死劫，令人不勝唏噓。少女的IG與抖音追蹤人數分別暴增至1.4萬及1.6萬，網友還到其抖音留言說，「早日康復」、「期待更新」、「下次不敢了」、「更了叫我」。

●IG多出一堆帳號

雖然目前周女的IG已關閉，但部分網友卻以少女的大頭貼創造一堆帳號，自介還說，「我並沒有死，不要再造謠」、「老娘自帶復活甲，16Y興趣是騎魅力跑北宜」、「不想投胎了，復活節快樂」等語，令人傻眼。

▲少女過世後突然蹦出一堆冒充少女身分的帳號，以下同。（圖／翻攝自IG）

●留言地獄列車

除了IG多了一堆怪帳號外，網友在臉書社團的PO文、留言也完全沒有同理心，有些網友以「最衰的是水泥車司機」為出發點，不斷抨擊少女的行為，甚至還說，「願下輩子能當一位快樂的單親媽媽」，起初警方看到這句，還在納悶，「網友怎麼會知道少女有沒有生小孩？」結果此話本意是，「像周姓少女這樣的女生，通常都會跟8+9亂搞，年紀輕輕就生小孩然後再被拋棄，最後變成單親媽媽，如今少女走了，所以替她不能早日生子感到惋惜」。