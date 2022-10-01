　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／新店16歲少女北宜遭輾死　IG帳號突增20個...超地獄留言曝光

▲▼少女車禍不幸離世，但網友卻不輕易放過她。（圖／翻攝自少女臉書、抖音）

▲少女車禍不幸離世，但網友卻不輕易放過她。（圖／翻攝自少女臉書）

記者陳雕文／新北報導

新北市一名16歲少女想跑山散心，請男友幫借機車，並於上月30日上午10點騎上北宜公路，途中自摔至對向車道後，遭水泥預拌車輾斃。少女出事前曾傳求助訊息給男友，殊不知仍難逃死劫。沒想到，少女過世後臉書多數網友留下超地獄言論，不僅撻伐、嘲諷少女的死，甚至還刻意在IG上創造多個掛著少女大頭貼的假帳號，開玩笑說自己「並沒有死」。

▲▼北宜車禍。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼一名16歲少女借機車衝北宜，因車胎早已磨平，疑因此導致她在轉彎處打滑自摔遭輾斃。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼車胎已磨平。（圖／記者陳雕文翻攝）

周姓少女上月29日在IG上發文，表示自己想借車去練「卡普」（壓車），後來男友借到「魅力Many」車款，到了隔天清晨即衝上北宜，結果於上午10點自摔到對向車道遭水泥預拌車輾斃。

警方通知少女的22歲林姓男友、19歲張姓車主到案說明，訊後先針對借車給周女的張姓男子開罰6千至1萬2千元，再依過失致死罪將兩人，以及肇事的50歲水泥車司機送辦。

▲▼少女騎車命喪北宜。（圖／翻攝自IG）

▲周女聲稱借到機車，會騎魅力（Many）上山練習「卡普」。（圖／翻攝自當事人IG）

據了解，周姓少女家住新店，是家中長姊，還有2個弟弟、1個妹妹，其中最小年紀才4歲，少女平常就喜歡騎機車跑山，但這次因為心情不好，叫男友幫忙借車。由於未檢查車況就騎上北宜，周姓少女騎到一半，曾緊急傳訊息向男友求助說，「車子底盤跟剎車怪怪的！怎麼辦」等語，男友得知趕緊回電，叮嚀她慢慢騎下山就好，未料10分鐘後就發生不幸。

▲▼少女車禍不幸離世，但網友卻不輕易放過她。（圖／翻攝自少女臉書、抖音）▲▼少女。（圖／翻攝自抖音）

▲少女身材火辣，於抖音跳性感舞蹈，其車禍過世後，網友卻留言「早日康復」、「更新了再叫我」。（圖／翻攝自少女抖音）

據了解，周姓少女跟現任林姓男友僅交往1個月，戀情與青春歲月還在幸福蔓延時遭遇死劫，令人不勝唏噓。少女的IG與抖音追蹤人數分別暴增至1.4萬及1.6萬，網友還到其抖音留言說，「早日康復」、「期待更新」、「下次不敢了」、「更了叫我」。

●IG多出一堆帳號

雖然目前周女的IG已關閉，但部分網友卻以少女的大頭貼創造一堆帳號，自介還說，「我並沒有死，不要再造謠」、「老娘自帶復活甲，16Y興趣是騎魅力跑北宜」、「不想投胎了，復活節快樂」等語，令人傻眼。

▲▼少女過世後突然蹦出一堆奇怪帳號。（圖／翻攝自IG）▲▼少女過世後突然蹦出一堆奇怪帳號。（圖／翻攝自IG）

▲少女過世後突然蹦出一堆冒充少女身分的帳號，以下同。（圖／翻攝自IG）

●留言地獄列車

除了IG多了一堆怪帳號外，網友在臉書社團的PO文、留言也完全沒有同理心，有些網友以「最衰的是水泥車司機」為出發點，不斷抨擊少女的行為，甚至還說，「願下輩子能當一位快樂的單親媽媽」，起初警方看到這句，還在納悶，「網友怎麼會知道少女有沒有生小孩？」結果此話本意是，「像周姓少女這樣的女生，通常都會跟8+9亂搞，年紀輕輕就生小孩然後再被拋棄，最後變成單親媽媽，如今少女走了，所以替她不能早日生子感到惋惜」。

▲▼少女過世後突然蹦出一堆奇怪帳號。（圖／翻攝自IG）▲▼少女過世後突然蹦出一堆奇怪帳號。（圖／翻攝自IG）

►「理膚寶水」超級品牌日5折起！這些超熱賣必囤

ET快訊
快訊／高雄光榮碼頭傳火警　遊艇冒煙燒毀
快訊／「陳時中會做事我最清楚」　蔡英文提3理由：拜託大家支持
21歲正妹和3男同事狂歡　隔天陳屍房間！離奇死因曝光
35歲男愛吃炸「滿滿大腸息肉」　醫點名7癌症：吃出來的
獨／16歲少女北宜慘死　IG帳號突增20個...地獄留言曝
日媒驚爆：安倍國葬招待會「排除台灣」　親中外相下指導棋

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

16歲少年無照駕駛「度估」骨牌撞3大1小車　騎士搶救1.5hrs慘死

快訊／高雄光榮碼頭傳火警　遊艇冒煙...無所事事小海豹全程目擊

咖啡廳廁所驚見「高解析錄影筆」！4小時偷拍3少年　淫男落網GG了

國3今年首起！1歲成年石虎遭路殺　「來不及長大」慘躺內側路肩

獨／新店16歲少女北宜遭輾死　IG帳號突增20個...超地獄留言曝光

大貨車「衝對向車道」害科技老闆撞上慘死　毒駕司機下場曝光

快訊／男「黃昏市場」持汽油彈揮雙刀拒捕　民眾直擊錄影畫面曝　

中士營區內上網賭博　連16天下注...判拘20天「贏3千也要吐出來」

台南男失蹤1天…友人農地找到他　「半身壓推土機下」死亡多時

獨／好消息！康建槍擊4死血案　唯一倖存者賴敏男9月康復出院

苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝

王思佳再酸綠茶婊「手段要加油」　提示「她剛走」小S吃瓜：歡迎賴薇如

張智霖欠袁詠儀婚禮「隔21年圓夢」　告白她：無與倫比的美麗..全場哭爆！

幫友慶生陌生人超配合！氣氛嗨翻如「粉絲見面會」

「我快中風了」女半路攔車　警火速開道5分鐘送醫！

《小女子》上演楚門的世界　金高銀「殺瘋了」對槓大BOSS

Makiyo瘦回45KG才辦婚禮　轉頭看老公：旁邊是你齁

黃鐙輝認「打小孩」：真的有效啦！　兒上小學複製同儕「就變8+9了！」

周深嗨唱《蒼蘭訣》OST、王心凌《愛你》　被氣球嚇歪、蠟燭燙嘴...場面超抓馬ＸＤ

龍華科大迎新嘴對嘴傳水　30秒超噁畫面曝光！

16歲少年無照駕駛「度估」骨牌撞3大1小車　騎士搶救1.5hrs慘死

快訊／高雄光榮碼頭傳火警　遊艇冒煙...無所事事小海豹全程目擊

咖啡廳廁所驚見「高解析錄影筆」！4小時偷拍3少年　淫男落網GG了

國3今年首起！1歲成年石虎遭路殺　「來不及長大」慘躺內側路肩

獨／新店16歲少女北宜遭輾死　IG帳號突增20個...超地獄留言曝光

大貨車「衝對向車道」害科技老闆撞上慘死　毒駕司機下場曝光

快訊／男「黃昏市場」持汽油彈揮雙刀拒捕　民眾直擊錄影畫面曝　

中士營區內上網賭博　連16天下注...判拘20天「贏3千也要吐出來」

台南男失蹤1天…友人農地找到他　「半身壓推土機下」死亡多時

獨／好消息！康建槍擊4死血案　唯一倖存者賴敏男9月康復出院

幕後／為同台黃國昌討論到深夜　黃珊珊「把餅做大」謀跨黨支持

16歲少年無照駕駛「度估」骨牌撞3大1小車　騎士搶救1.5hrs慘死

Nico聽見廁所傳出「氣體噴發聲」　開門被超鬧畫面笑倒：臭到吸氧

全家住老家！媽中風想收租「補貼看護費」　兒拒絕：房子以後是我的

他搭機竟被「地面上槍手」擊中噴血　子彈穿透金屬！超扯畫面曝光

阿公擼狗「突然斷電」90度彎曲睡翻　汪孫皺眉無奈：還沒摸夠捏

未來赴日花費增！10月起6500商品漲價　日本環球影城門票近萬元

預測普丁3個月內「自行宣布下台」！　俄前總理揭3關鍵原因

「從二軍就膩在一起」　陳柏豪、吳哲源潑水相愛相殺

鄭家純談「試車重要性」！遭對象約「3人行」超慘床事曝光

畫面曝光！十分瀑布旁男女「野外連結」　網：不去賓館怕留足跡？

社會熱門新聞

獨／少女騎北宜慘死　生前最後求助訊息曝

少女北宜遭水泥車輾斃　男友及車主涉過失致死罪

少女被炒魷魚不爽　旱溪夜市爆11人大亂鬥

新北警處理完「橋下男焦屍」案44小時後亡　

16歲少女跑山北宜殞命　「抖音粉絲暴增」悼念

16歲女借車騎亡　網怒要揪借車男

騙200人赴柬當豬仔　鄰居曝最大蛇頭黑歷史

獨／少女北宜遭輾死　IG帳號突增20個

少年站火車站月台墜落亡　家屬淚崩哭斷腸

即/萬華火車站民眾落軌　當場被火車撞死

即／16歲少女騎車上北宜…自摔後遭水泥車輾斃

「人夫舔下體」IG狂吸粉　小三辣模慘了

高雄竊車男揮雙刀拒捕！一路殺進黃昏市場　民眾直擊嚇傻　

洗碗太累下海成紅牌　長腿女1天接6攤

更多熱門

相關新聞

獨／少女騎北宜慘死　生前最後求助訊息曝

獨／少女騎北宜慘死　生前最後求助訊息曝

新北市一名16歲少女想跑山散心，請男友幫借機車，並於上月30日上午10點騎上北宜公路，途中自摔至對向車道遭水泥預拌車輾斃。警方訊後依過失致死罪將男友、車主、水泥車司機送辦。據悉，死者男友對女友、車主感到抱歉，並表示願意負起責任，而少女生前最後的求助訊息也曝光。

少女北宜遭水泥車輾斃　男友及車主涉過失致死罪

少女北宜遭水泥車輾斃　男友及車主涉過失致死罪

16歲少女跑山北宜殞命　「抖音粉絲暴增」悼念

16歲少女跑山北宜殞命　「抖音粉絲暴增」悼念

IG抖音化被酸爆！她卻跪求「這功能快點學」

IG抖音化被酸爆！她卻跪求「這功能快點學」

少女練壓車命喪北宜　生前這句話竟一語成讖

少女練壓車命喪北宜　生前這句話竟一語成讖

關鍵字：

少女北宜公路IG

讀者迴響

熱門新聞

獨／少女騎北宜慘死　生前最後求助訊息曝

吃到飽內行人不碰這2種　他揭內幕：員工也不吃

少女北宜遭水泥車輾斃　男友及車主涉過失致死罪

歐陽娜娜2分鐘內轉發「我愛你，中國」

妹坐月子！她直擊「老公偷喝乳汁」手伸褲檔裡抖動　

少女被炒魷魚不爽　旱溪夜市爆11人大亂鬥

新北警處理完「橋下男焦屍」案44小時後亡　

試睡床墊「躺下就打呼」！他醒來立刻買了

16歲少女跑山北宜殞命　「抖音粉絲暴增」悼念

開箱「好市多賓士車」差點載不下！網狂求1配件

瑀熙砸595萬入手保時捷911　才買半年「後悔喊賣」

16歲女借車騎亡　網怒要揪借車男

楊繡惠半夜震撼宣布「不拍八點檔」！

癌末女服大麻二酚　腫瘤竟消失

最不適合當夫妻的星座CP！

更多

最夯影音

更多
苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝

苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝
王思佳再酸綠茶婊「手段要加油」　提示「她剛走」小S吃瓜：歡迎賴薇如

王思佳再酸綠茶婊「手段要加油」　提示「她剛走」小S吃瓜：歡迎賴薇如

張智霖欠袁詠儀婚禮「隔21年圓夢」　告白她：無與倫比的美麗..全場哭爆！

張智霖欠袁詠儀婚禮「隔21年圓夢」　告白她：無與倫比的美麗..全場哭爆！

幫友慶生陌生人超配合！氣氛嗨翻如「粉絲見面會」

幫友慶生陌生人超配合！氣氛嗨翻如「粉絲見面會」

「我快中風了」女半路攔車　警火速開道5分鐘送醫！

「我快中風了」女半路攔車　警火速開道5分鐘送醫！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面