IG抖音化被酸爆！她卻跪求「這功能快點學」　網點頭喊：超實用

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者周亭瑋／綜合報導

先前Instagram越來越「抖音化」，引爆全球用戶怒火，甚至有美國攝影師發起連署，希望讓IG改回舊版；不過，就有女網友最近發現，抖音有個功能超實用，忍不住發文許願「IG快點學去好嗎？」

女網友日前在Dcard提到，「最近為了追星，特別辦了抖音帳號，發現抖音有個功能好讚，就是可以『隱藏追蹤的名單』，讓別人看不到你追蹤了誰。」

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▲原po超喜歡抖音裡「隱藏追蹤的名單」功能。（圖／翻攝自Dcard）

她無奈表示，身邊有位已疏遠的同學，都會去翻大家的追蹤名單，或哪位同學限動疑似有新男友，但還未公開，他就會從追蹤名單逐一去找，結果還真的挖到了，「自從這樣我就覺得好可怕，不知道像他這種人多不多，好希望IG也有這個功能，如果之後有，我一定馬上去隱藏。」

話題引起討論，網友們紛紛回應，「這個功能很實用」、「我也很愛這個功能」；但也有人搖頭直呼，「這樣會更難抓姦欸哈哈哈哈」、「可是這樣就看不到喜歡的人有追蹤誰了」、「拜託不要有，我超愛看喜歡的人追蹤了什麼帳號」。

▲IG不斷抖音化，引來許多罵聲。（示意圖／記者劉維榛攝）

值得一提的是，前陣子Instagram向抖音（TikTok）看齊，推出Reels短影片功能，連演算法和動態消息中，都以影片為優先顯示，這讓大批用戶超不爽。

美國攝影師Tatiana Bruening就看不下去，於是發起連署，除了要求IG改回有利照片的演算法外，也提出3點，包括：動態消息頁面重回以時間順序排列、停止模仿抖音及聆聽創作者們的心聲。而此連署一出，立刻獲得廣大支持，至今已超過31萬人響應。

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