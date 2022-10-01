裴偉談話錄音檔曝光！蘇揆「不必查」　朱立倫：是在暗示檢調單位？





▲台北市議員參選人張斯綱競選總部成立大會，朱立倫出席站台力挺。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

鏡電視政治風波持續延燒，股東裴偉談話錄音檔直指鏡電視申照過關「是總統的旨意」，但行政院長蘇貞昌則在昨天在立法院會質詢此案強調「不必去查」。對此，國民黨黨主席朱立倫回應，「真的是不可思議」，是在暗示還是明示這些檢調單位嗎？

朱立倫今（1）日下午出席台北市議員張斯綱競總成立大會前，接受媒體訪問談到鏡電視風波時，他認為真的是不可思議，蘇貞昌明明自己涉案，跟總統蔡英文涉及關說，這是國家級的弊案，竟敢在國會中說「不必查了」，是在暗示還是明示這些檢調單位嗎？

朱立倫認為，應該成立特別調查委員會，由這些看不過的國會議員大家匯集起來，只要有證據，蘇貞昌就應該下台，現在每天看到這些綠媒，這些惡意操作，台灣已經不是一個媒體自由的社會。

媒體問到，外傳藍白合，要用新竹高虹安換台北蔣萬安？朱立倫回應，這類謠言一點意義都沒有，民進黨似乎是選到很擔憂了，國民黨是全力以赴，新竹市長參選人林耕仁下周競選總部成立，他會全力力挺到底。

另外，針對蔣萬安昨提出教育政見，但媒體提問交給專家回答，綠營批蔣萬安還沒準備好當市長。朱立倫說，選舉語言參考就好。蔣萬安每天都提出很多具體政策，前幾天提出動保政策，晚上陳時中也照樣提出一樣的。

朱立倫說，蔣萬安對於市政、對於台北市民，有很多願景，不論都更三箭、育兒三箭、長照三箭，每一箭都是針對台北市民的需要，彼此應用良性競爭，惡意批評是沒有意義的。

