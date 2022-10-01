展出111幅作品！「兩岸藝術家共繪雁蕩山」活動　1日在台開幕

▲「江山如此多嬌——兩岸藝術家共繪雁蕩山」1日開幕。（圖／中華文創發展促進，下同）

記者朱祖儀／綜合報導

兩岸文化交流的年度盛事「江山如此多嬌——2022兩岸藝術家共繪雁蕩山」書畫大展1日在臺北張榮發基金會開幕。臺灣方面由江明賢、羅振賢等知名教授所領銜的32位藝術家及大陸方面18位藝術家共同參與大展，共計展出111幅作品。值得一提的是，福建省美協副主席梁明、福建省書協副主席陳吉皆有作品參展。

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「江山如此多嬌——2022兩岸藝術家共繪雁蕩山」書畫大展，活動由中華文創發展促進會、中國藝術家協會主辦；中華文經發展協會、財團法人三重先嗇宮、台北市新聞記者公會等單位協辦，1日在臺北張榮發基金會開幕。

中華文創發展促進會理事長王正典表示，在兩岸疫情尚未平息情況下，臺灣藝術家未能前往雁蕩山實地采風，但他們仍憑藉深厚的藝術素養，參考各種影像資料憑藉以往記憶，再以生花妙筆創作出一件件令人動容的書畫作品，使這樣高水準的藝術大展能如期舉辦。王正典表示，三年來，在推動兩岸交流的熱切心情及發揚中華文化的熱誠展現下，此項活動已成為兩岸藝術界的年度藝術盛宴。希望來年能儘快消除各種不利影響，使兩岸藝術家再相聚，共同盡情創作交流。

據了解，中華文創發展促進會三年來舉辦了兩岸藝術家共繪黃山、共繪三峽、共繪泰山的主題交流活動和書畫大展以來。文化藝術界人士普遍已將「江山如此多嬌——兩岸藝術家共繪」活動，視為兩岸間最重要的書畫藝術交流活動。

前文化部長洪孟啟致辭表示，文化就是一種生活方式的呈現，一種價值觀的顯揚與認同，未來的世界無論如何變化，唯有文化的傳承價值不受影響，希望兩岸繼續努力以雙向文化發展為目標，結合以藝術交流為職志的知識份子，維繫文化傳承的根脈。

主辦單位透露，本屆大展開幕，雖仍然受疫情影響，大陸藝術家無法前來共襄盛舉，但台灣本地參展的藝術家都將熱情參與，並且本屆活動開幕當日下午增辦藝術家交流筆會；更於次日上、下午分別舉辦專題演講「兩岸當代水墨創作對看——蕭瓊瑞教授主講」；專題教學「毛筆的種類及製作流程——陳耀文老師主講」，歡迎藝術愛好者踴躍參加。