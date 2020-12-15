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不滿「張榮發基金會」插手長榮人事案　「弟弟派」起訴再敗

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▲張榮發基金會董事張國明（圖中）今（16）日召開記者會，要求教育部介入改善基金會董事會改選。（圖／記者林淑慧攝）

▲張榮發基金會董事張國明（圖中）曾召開記者會，痛批基金會董事會鍾德美。（圖／記者林淑慧攝）

記者吳銘峯／台北報導

長榮集團家族兄弟內鬨持續發燒！已故創辦人張榮發的二子張國明、三子張國政不滿「張榮發基金會」插手長榮集團董監事改選，對基金會起訴，要求法院宣告基金會指派代表出席長榮集團臨時股東會的行為無效，一審判決2名弟弟敗訴，弟弟們上訴二審，高院二審15日還是判決弟弟們敗訴。

長榮集團創辦人張榮發2016年過世，而後大房的三個兒子為了爭產而分成兩派，其中「哥哥派」是長子張國華、楊美珍夫婦及柯麗卿、戴錦銓等人，「弟弟派」是張國明、張國華、與張聖皓父子等，2派間有不少訴訟糾葛。

本案乃因「張榮發基金會」（文教性質）與「張榮發慈善基金會」的共同董事長鍾德美，在2019年2月11日的長榮公司臨時股東會中，代表「張榮發基金會」行使表決權，在「本公司擬改選董事及監察人，提請選舉案」、「擬解除本公司新任董事之競業限制，提請討論案」，投票給「哥哥派」。因此「弟弟派」不滿，起訴要求法院宣告鍾德美的董事行為無效。

一審認為鍾德美的行為並未違法、並未違反章程，駁回「弟弟派」之訴；案經上訴，高等法院二審審理後，仍認為「弟弟派」起訴無理由，再度駁回。本案仍可再上訴。

此外，「弟弟派」也針對鍾德美當時代表「張榮發慈善基金會」行使投票權的行為，提出相同的宣告董事行為無效之訴，一二審也都敗訴，目前上訴第三審審理中。不過，「弟弟派」打算拉下「萬年董事長」鍾德美，先前針對2個基金會均提出改選之訴，一審台北地院已經於10月、11月，分別宣告鍾德美並非2基金會的董事長。

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