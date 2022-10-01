陸關注北溪洩漏　指訊息表明「不是意外事故」

▲陸常駐聯合國副代表耿爽。（圖／翻攝CCTV）



記者蔡紹堅／綜合報導

北溪天然氣管道近日發生多處洩漏，疑似遭到蓄意破壞。中國大陸常駐聯合國副代表耿爽9月30日在聯合國安理會的記者會上表示，中方對事件嚴重關注，目前的信息表明，洩漏不是意外事故，很可能是蓄意破壞造成，「專業的調查是十分必要。」

耿爽提到，中方對北溪天然氣管線近日發生多處洩漏並伴隨強烈水下爆炸表示嚴重關切，「北溪天然氣管線是歐洲能源運輸大動脈，洩漏事件導致管線物理中斷，使歐洲能源供應短缺問題更加突出。全球各地包括發展中國家的消費者，恐怕要承受由此引發的能源市場動盪和能源價格上漲。」

▼北溪天然氣管道發生洩漏，海上冒出大量泡泡。（圖／路透社）



耿爽說，目前洩漏仍在繼續，事件對相關海域航運線路和生態環境的影響仍在顯現，「當歐洲和世界正面臨層出不窮的棘手挑戰之時，這實在是一件我們不願意看到的、令人痛心的巨大災難。」

耿爽指出，中方注意到，目前的信息表明此次洩漏不是意外事故，很可能是蓄意破壞造成的，「如果屬實，這將構成對跨國民用設施和海底管道的襲擊，違反國際法。」

耿爽強調，中方還注意到，各攸關方均認為，對洩露事件開展客觀、公正、專業的調查十分必要，「正如剛才通報者所強調的那樣，此次洩露事件凸顯了跨境基礎設施的脆弱性。我們願同各方共同努力維護好跨境基礎設施安全。」