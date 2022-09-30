「教官退出校園」改自然離退　明年大限取消「估2030全除役」

▲教官退出校園改自然離退，教育部取消明年大限，預估要到2030年才會全部除役。（圖／資料照片）

記者許敏溶／台北報導

教官退出校園議題討論已久，教育部原預告修法2023年8月1日為落日大限，但據了解，考量教官工作權與校園安全等因素，教育部已將落日大限移除，改為讓教官自然離退，以目前一年約400名軍訓教官退役，預估2030年才會讓校園內教官全部除役。

教官退出校園的議題長久以來都是話題焦點之一，立法院在2013年先三讀通過高級中等教育法時附帶決議，認定軍訓教官對於校園安全與國防教育都有貢獻，但是行政院則在2018年1月公布草案，明定教官自2023年退出校園時程，教育部之後也修改相關法案，軍訓教官將在2023年8月1日後全面退出校園。

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▲教官退出校園時間將延後到2030年，圖為師大附中用餐時段有教官幫忙取餐。（圖／記者楊惠琪攝）

不過，2018年做成的附帶決議，前提是確保校園安全無虞，且要保障未達退役年齡教官工作權，而草案預告後歷時兩年協調，根據媒體報導，由於國防體系難安置軍訓教官，教育部正式公告時移除落日條款，改讓教官自然離退。

根據教育部統計，目前全國大專、高中職約有1900名教官，負責全民國防教育、校安業務，由於從2017年已經停招新教官，所以平均一年約400名軍訓教官退役，但教官在校服務仍可晉任，晉一位階則再晚4年退役，若不考慮晉任或轉職因素，預估要到2030年，校園的教官才會全部退役。

