外帶飲料「店員貼心擺1物」臭到沒呼吸　眾人共鳴：以為踩到屎

▲再生材質的杯架，怪異味道讓原PO聞得很崩潰。（圖／翻攝爆怨公社）



網搜小組／劉維榛報導

外帶速食餐點時，就怕飲料倒翻，店員都會在底下擺黃褐色的杯架。一名女網友崩潰直呼，該款杯架總會飄出陣陣「屎味」，讓她難以忍受。文章爆共鳴，一票網友也狂喊+1，「我還在懷疑自己是不是採到屎」、「有一天還在找臭味來源，找很久...原來是它」、「我都把飲料取出，這東西還給店員」。

一名女網友在臉書《爆怨公社》貼出一張杯架照片，尤其去速食店或咖啡店，外帶飲品都會拿到這款杯架，而她接著眼神死直呼，「我知道它是環保材質，但是我真的無法忍受，它好臭！一股屎味。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

底下網友也有感+1回應，「這真的很臭」、「真的，它真的有股屎味」、「真的超臭，我每次拿麥當勞外送，手都是臭的」、「我有一天還在找臭味來源，找很久...原來是它」、「真的屎臭+1，我還以為是我鼻子有問題」、「我都把飲料取出，這東西還給店員」、「超級臭，我每次都跟店員說我不要」、「有一次拿到真的很臭，非常臭的那種，我還在懷疑自己是不是採到屎」、「超臭，每次有就直接丟廚房角落...不然沒多久整間都是臭味，我覺得像一股嘔吐味」。

事實上，過去也有網友也討論杯架臭爆的話題，有人則解釋，「再生紙做的，也是為了環保，但真的很臭」、「再生紙很臭的，我有去過再生紙廠參觀過，會在一堆廢紙中加入『紙漿』不停攪拌把紙溶解，那種紙漿會加入一種化學藥劑，非常難聞噁心想吐」。

▼網友臭到沒呼吸。（圖／翻攝爆怨公社）