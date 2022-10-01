　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

外帶飲料「店員貼心擺1物」臭到沒呼吸　眾人共鳴：以為踩到屎

▲▼ 。（圖／翻攝爆怨公社）

▲再生材質的杯架，怪異味道讓原PO聞得很崩潰。（圖／翻攝爆怨公社）

網搜小組／劉維榛報導

外帶速食餐點時，就怕飲料倒翻，店員都會在底下擺黃褐色的杯架。一名女網友崩潰直呼，該款杯架總會飄出陣陣「屎味」，讓她難以忍受。文章爆共鳴，一票網友也狂喊+1，「我還在懷疑自己是不是採到屎」、「有一天還在找臭味來源，找很久...原來是它」、「我都把飲料取出，這東西還給店員」。

一名女網友在臉書《爆怨公社》貼出一張杯架照片，尤其去速食店或咖啡店，外帶飲品都會拿到這款杯架，而她接著眼神死直呼，「我知道它是環保材質，但是我真的無法忍受，它好臭！一股屎味。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

底下網友也有感+1回應，「這真的很臭」、「真的，它真的有股屎味」、「真的超臭，我每次拿麥當勞外送，手都是臭的」、「我有一天還在找臭味來源，找很久...原來是它」、「真的屎臭+1，我還以為是我鼻子有問題」、「我都把飲料取出，這東西還給店員」、「超級臭，我每次都跟店員說我不要」、「有一次拿到真的很臭，非常臭的那種，我還在懷疑自己是不是採到屎」、「超臭，每次有就直接丟廚房角落...不然沒多久整間都是臭味，我覺得像一股嘔吐味」。

事實上，過去也有網友也討論杯架臭爆的話題，有人則解釋，「再生紙做的，也是為了環保，但真的很臭」、「再生紙很臭的，我有去過再生紙廠參觀過，會在一堆廢紙中加入『紙漿』不停攪拌把紙溶解，那種紙漿會加入一種化學藥劑，非常難聞噁心想吐」。

▼網友臭到沒呼吸。（圖／翻攝爆怨公社）

▲▼ 。（圖／翻攝爆怨公社）

►「理膚寶水」超級品牌日5折起！這些超熱賣必囤

ET快訊
變天時間點曝！　高溫驟降9度
16歲少女慘死北宜！　男友、車主「過失致死送辦」原因曝
19歲港女大生陳屍龍山寺女廁！　父悲痛來台認屍隔離中
快訊／快儲水！高雄明「大停水12小時」衝擊46萬戶
1天接6攤！　「銷魂聲穿牆」長腿妹激戰中被逮
楊繡惠拋震撼彈不接八點檔！　親曝「全面引退」真相
普丁「併吞演說」7大關鍵一次看！　狂嗆美國

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

下週三變天！北台灣高溫驟降9度　國慶連假秋高氣爽「3地防降雨」

學者批雙語政策錯誤「反讓英文能力↓」　籲政府盡早認錯改正

出國染疫7天內暫緩返台！民眾恐隱瞞確診　衛福部長認「難查證」

快訊／快儲水！高雄明「大停水12小時」衝擊46萬戶　影響範圍曝

指揮中心遭酸「陳時中第二競總」　衛福部長反擊：又有人在作夢

外帶飲料「店員貼心擺1物」臭到沒呼吸　眾人共鳴：以為踩到屎

開門取餐「裸男浴巾突滑落」　外送員往下瞄1眼驚！網：把餐掛上去

尪薪水不到4萬卻想買奢侈品！人妻無奈求助　網見細節嘆：沒救了

公費流感疫苗開打　黃偉哲捲袖接種籲踴躍施打擁有保護力

10／13解封！韓星金宰佑直播士林夜市美食　7.2萬人上線想念台灣味　

苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝

王思佳再酸綠茶婊「手段要加油」　提示「她剛走」小S吃瓜：歡迎賴薇如

張智霖欠袁詠儀婚禮「隔21年圓夢」　告白她：無與倫比的美麗..全場哭爆！

「我快中風了」女半路攔車　警火速開道5分鐘送醫！

幫友慶生陌生人超配合！氣氛嗨翻如「粉絲見面會」

《小女子》上演楚門的世界　金高銀「殺瘋了」對槓大BOSS

黃鐙輝認「打小孩」：真的有效啦！　兒上小學複製同儕「就變8+9了！」

Makiyo瘦回45KG才辦婚禮　轉頭看老公：旁邊是你齁

龍華科大迎新嘴對嘴傳水　30秒超噁畫面曝光！

三重警爆打路人錄音檔曝光！　無辜男提告：活下來已是萬幸

下週三變天！北台灣高溫驟降9度　國慶連假秋高氣爽「3地防降雨」

學者批雙語政策錯誤「反讓英文能力↓」　籲政府盡早認錯改正

出國染疫7天內暫緩返台！民眾恐隱瞞確診　衛福部長認「難查證」

快訊／快儲水！高雄明「大停水12小時」衝擊46萬戶　影響範圍曝

指揮中心遭酸「陳時中第二競總」　衛福部長反擊：又有人在作夢

外帶飲料「店員貼心擺1物」臭到沒呼吸　眾人共鳴：以為踩到屎

開門取餐「裸男浴巾突滑落」　外送員往下瞄1眼驚！網：把餐掛上去

尪薪水不到4萬卻想買奢侈品！人妻無奈求助　網見細節嘆：沒救了

公費流感疫苗開打　黃偉哲捲袖接種籲踴躍施打擁有保護力

10／13解封！韓星金宰佑直播士林夜市美食　7.2萬人上線想念台灣味　

綠營追打侯友宜警大學歷　柯文哲酸「意外嗎？」：我連看都沒看

民進黨手伸進媒體？馬英九「一向雙標黨」：我一點也不意外

下週三變天！北台灣高溫驟降9度　國慶連假秋高氣爽「3地防降雨」

LIFE・經典／誠品社區店進駐台中社會住宅　書房結合廚房打造居家共好

飾品攤闆娘收留女顧客！公公竟半夜潛進房　全身摸遍下場慘了

野生咘咘、Bo妞現蹤北車！搭車「充飽電」眼神發光　修杰楷1打2崩潰

華固中台灣首案規劃曝光　積極布局劍指全台4區

學者批雙語政策錯誤「反讓英文能力↓」　籲政府盡早認錯改正

車胎全磨平…16歲少女北宜遭水泥車輾斃　男友+車主過失致死罪送辦

出國染疫7天內暫緩返台！民眾恐隱瞞確診　衛福部長認「難查證」

騎士情侶等紅燈「揉乳30秒」畫面曝光！網笑：手法像麵包師傅

生活熱門新聞

吃到飽內行人不碰這2種　他揭內幕：員工也不吃

妹坐月子！她直擊「老公偷喝乳汁」手伸褲檔裡抖動　

6星座「桃花旺、好運強」！專家：一路旺到年底

好市多「萬元買賓士」各店限定　網傻：要圓夢了

礦泉水底部藏超跑掀轟動！業者爽翻回應了

他轟婦人占ATM 「餘額1元領什麼？」遭全網打臉

1歲童突發燒抽搐亡　兒科醫嘆：真的盡力了

北藝大校花徵學生　2萬人朝聖報名

外送員不小心打破盆栽　店家喊價眾人看傻

果汁驚見「謎樣黴菌結晶」！她秒吐　打開崩潰

15歲妹二壘開球爆紅！5年後「超大轉變」曝光

政策大轉彎！出國三劑令喊卡　不強制施打追加劑

上班族剛買腳踏車同事揪環島！騎一半慘洗腎

「這縣市」又要發錢了！10／1起開領5040元　

更多熱門

相關新聞

鍋寶「茶水分離瓶」2個下殺699元

鍋寶「茶水分離瓶」2個下殺699元

多喝茶對身體擁有一定的好處，尤其像是綠茶含有豐富的兒茶素，可以幫助身體抗氧化，適當補充有一定的必要，「Her森森」推出「鍋寶TRITAN茶水分離瓶」450ML、二入組，原價2080元、特價699元，茶水分離、不殘留異味，想喝就喝更方便。

什麼東西漲到不想買？網狂點名「這2樣」

什麼東西漲到不想買？網狂點名「這2樣」

買1送1！超商速食量販咖啡優惠一次看

買1送1！超商速食量販咖啡優惠一次看

買飲料發票被搞丟！妹子不買了「店員臉臭」

買飲料發票被搞丟！妹子不買了「店員臉臭」

旅館玩2小時「菊花殘滿地傷」　房客回應扯爆

旅館玩2小時「菊花殘滿地傷」　房客回應扯爆

關鍵字：

杯架外帶飲料再生速食

讀者迴響

熱門新聞

吃到飽內行人不碰這2種　他揭內幕：員工也不吃

歐陽娜娜2分鐘內轉發「我愛你，中國」

妹坐月子！她直擊「老公偷喝乳汁」手伸褲檔裡抖動　

試睡床墊「躺下就打呼」！他醒來立刻買了

少女被炒魷魚不爽　旱溪夜市爆11人大亂鬥

16歲少女跑山北宜殞命　「抖音粉絲暴增」悼念

楊繡惠半夜震撼宣布「不拍八點檔」！

16歲女借車騎亡　網怒要揪借車男

瑀熙砸595萬入手保時捷911　才買半年「後悔喊賣」

癌末女服大麻二酚　腫瘤竟消失

最不適合當夫妻的星座CP！

新娘走錯房間「硬上伴郎床」！清醒後爆哭提告

男搭飛機「死在座位上」　老婆面前身亡

騙200人赴柬當豬仔　鄰居曝最大蛇頭黑歷史

私人車位被停走！他1招反制眾人讚：睡飽點

更多

最夯影音

更多
苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝

苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝
王思佳再酸綠茶婊「手段要加油」　提示「她剛走」小S吃瓜：歡迎賴薇如

王思佳再酸綠茶婊「手段要加油」　提示「她剛走」小S吃瓜：歡迎賴薇如

張智霖欠袁詠儀婚禮「隔21年圓夢」　告白她：無與倫比的美麗..全場哭爆！

張智霖欠袁詠儀婚禮「隔21年圓夢」　告白她：無與倫比的美麗..全場哭爆！

「我快中風了」女半路攔車　警火速開道5分鐘送醫！

「我快中風了」女半路攔車　警火速開道5分鐘送醫！

幫友慶生陌生人超配合！氣氛嗨翻如「粉絲見面會」

幫友慶生陌生人超配合！氣氛嗨翻如「粉絲見面會」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面