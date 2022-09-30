俄羅斯「徵兵令」內容首度曝光！　這封信讓20萬人狂逃出境

▲ 俄羅斯徵召預備役上戰場。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯總統普丁21日宣布二戰以來首次動員，徵召30萬預備役軍人參戰，引爆抗議與20萬人逃難潮。先前傳出示威民眾被捕後立刻收到徵兵令，其中一名抗議者就公開自己在警察局拿到的兵單，但除了19歲時曾入伍一個月，他根本沒有軍事經驗。

《商業內幕》報導，俄國反戰、反動員示威持續擴大，許多民眾被捕，其中一人受訪說明自己受到拘留期間收到徵兵令的經過，出於安全考量僅透露他名為尼基塔（Nikita）。

他在莫斯科一場示威活動中被捕，在警察局收到這張兵單。信中以白紙黑字寫道，根據俄羅斯聯邦1998年3月28日第52-FZ號「關於徵兵與兵役」的聯邦法律，他有義務在9月22日至2022年某個時間內，攜帶護照、軍證和這張徵兵令，到軍事辦公室響應動員，並附上辦公室地址、電話及開放時間。

現年29歲的尼基塔表示，除了19歲那年被徵召入伍，他沒有任何軍事經驗，且當時才入伍1個月就被認定不適合服役，「我是個和平主義和反軍國主義者，這幾個月的戰爭以來，我感到無助、困惑和恐懼，哭了很多次。」

▲▼ 來自俄羅斯的旅客從Verkhny Lars檢查哨站越邊境前往喬治亞。（圖／路透）



俄國頒布局部動員令，截至28日的短短一周內，據統計已有逾20萬人逃到境外。普丁29日坦承，執行動員令過程中發生錯誤徵召狀況，導致不屬徵召對象者也被徵召，宣布會將他們送回家。《紐約時報》指出，他口中的錯誤徵召個案包括育有3名（含）以上子女的父親、有慢性疾病或超過兵役年齡者，認為普丁罕見認錯是為控制大眾對他試圖升級戰爭的不滿。

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