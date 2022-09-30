陸通報10例銀行外匯違規案例　國有大行也被點名

許多民眾平時為了信用卡繳費、公司薪轉戶等原因會辦理不同銀行的帳戶，一名網友日前便詢問，手邊目前有幾個帳戶都用不到，應該去銷戶還是繼續留著？對此不少網友認為可以留著，未來有天也可能用到，也有人擔心若有人不小心將錢誤轉入自己的戶頭會沒發現，會選擇銷戶。