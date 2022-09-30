陸通報10例銀行外匯違規案例　國有大行也被點名

▲多家銀行被點名開罰。（圖／CFP）
記者蔡紹堅／綜合報導
中國大陸國家外匯管理局29日通報10例銀行外匯違規案例，並點名10家銀行涉及違規辦理內保外貸、違規辦理貿易付匯、違規辦理境外直接投資付匯等多種外匯違規行為，其中不乏政策性銀行、國有大行，處罰金額最重的高達4266.16萬元人民幣（約1.87議員元新台幣）。
外匯管理局相關負責人表示，2021年，外匯檢查部門依法對銀行各類外匯違規行為處罰沒款1.78億元人民幣，銀行違規行為主要集中體現為，違規辦理外匯資金收付和結售匯、違規提供跨境擔保等業務，「為進一步提高銀行外匯業務合規經營水平，加大警示教育力度，外匯局公開通報一批銀行違規典型案例。」
其中，被罰金額最高的是國家開發銀行海南省分行，被指在2017年3月時，未盡審核責任，違規辦理內保外貸業務。根據《外匯管理條例》第四十三條，對該行給予警告，處罰款4266.16萬元人民幣。
其餘9間被點名開罰的銀行分別為，農業銀行深圳福田支行、工商銀行雲南省分行、建設銀行天津河西支行、匯豐銀行（中國）有限公司成都分行、交通銀行南京玄武支行、渤海銀行上海分行、中國銀行義烏分行、華夏銀行蘇州崑山支行，以及內蒙古銀行二連浩特分行。
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