他考銀行「只領31K」超挫折！　過來人曝1方法：一個月多5千

▲許多人應徵工作時，最看重的都是薪水。（示意圖／資料照）



記者郭卉寧／綜合報導

許多人找工作時，最在乎的就是薪資高低。不過，一名男網友表示，自己前陣子入職銀行，但辛苦工作一個月後，實際領到的薪水金額卻讓他有點挫折。貼文曝光後，不少同業出言安撫，並提供薪水升級的小技巧，「每個月等於再加5千！」

原PO在《Dcard》以「銀行薪資好低」為題發文指出，之前求職期間在網路看到相關職缺，上面明明寫月薪有3萬4，沒想到實際發薪時，卻讓他相當失望，「結果扣一扣也只有3萬1，枉費當初那麼認真考試，大家銀行實拿大概多少呢？」

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▲原PO表示，應徵時看到月薪有34K，結果實領只有31K，讓他很失望。（示意圖／路透社）



貼文發出後，引起熱烈討論，網友紛紛留言表示，「至少比領基本工資好」、「出去找找，你才知道什麼是更低」、「薪水好低啊，不住家裡的話，根本沒辦法存」、「撇除臨時打工，哪個產業要加薪不是拚升職跟待得久」、「可能扣勞健保跟代扣餐費等，實拿一定會少一點，但這感覺不只勞健保」。

另外，也有不少在銀行工作的網友出面解答，「泛公股的話還有行儲，每個月等於再加5000」、「如果還沒存行儲48萬13%趕快去存，一個月多5200元利息，整個就差蠻多了！銀行比較看年薪，加上獎金就跟一般行業有區別了」、「但年薪真的會偏好啦，不能以一開始來看，長久下來其實會比其他好啦」、「親戚是主管級好像5、6萬多，業績達標更多，年終一次都是4、5個月以上，不過銀行壓力很大就是，撐得久就是你的」。