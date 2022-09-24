香港賀陸國慶短片翻車！學生「戴口罩吹笛」遭群嘲　官方發文譴責

記者鄭思楠／綜合報導

香港教育局早前邀請逾400名學生，拍攝《少年中國說》音樂短片，賀大陸十一國慶。隨後，片中女學生戴口罩吹笛子一幕，迅速在網上掀起討論。教育局隨後公開回應稱，有人在網上發表不當言論，肆意嘲笑及醜化學生，已超越社會道德底線、令人齒冷，當局予以強烈譴責並保留追究權利。

綜合港媒報導，適逢香港特別行政區回歸25週年，教育局課程發展處在10月1日大陸國慶前邀請41間學校，超過400位中小學生參與普通話歌《少年中國說》MV。一眾同學以不同形式參與合作，包括功夫班、合唱團、管弦樂團、舞蹈團等等。

眾人在拍攝時都有戴上口罩，即使是涉及運動的項目如功夫、中國舞，又或是在室外。之後，一張管弦樂團成員吹長笛的截圖更在網上瘋傳，樂器要用到嘴巴演奏，但同學也不能不戴口罩，而是以特製口罩示人。該款口罩有兩層，底層有開口，吹長笛時則有面層擋布遮住，不怕呼吸不順。

《少年中國說》長逾5分鐘，截至24日早上10點半，在YouTube已有4.9萬觀看次數。

▲香港教育局為了祝賀中國國慶，推出《少年中國說》影片，但其中卻出現戴口罩吹笛子的畫面。（圖／翻攝自《少年中國說》YouTube）

隨後，教育局發表文章稱，短片上月下旬拍攝，當時疫情漸升，故所有演出學生須戴口罩以減飛沫擴散及接觸；吹笛學生所戴口罩為管樂器者專用，其他國家也有採用，局方絕不認同個別人對專用口罩發表主觀而非建基於科學實證的評論。

教育局稱，部分人於網上肆意嘲笑及醜化，甚至以極度滋擾和冒犯的言辭欺凌熱心同學，超越社會道德底線。局方希望社會各界齊聲譴責此類網上欺凌行為。當局強調，將繼續透過鼓勵青少年抱持正面價值觀和態度，培養家國情懷和國民身分認同。