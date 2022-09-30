真會玩！龍華科大迎新「嘴對嘴上下傳水」30秒超噁畫面曝　眾看傻

記者施怡妏／綜合報導

為了讓新生盡快適應大學生活，與同學更加熟識，系上會舉辦迎新活動，不過淫亂、霸凌的情況時有所聞，有網友貼出龍華科技大學迎新遊戲的片段，一名女大生含了一口水，轉頭張嘴倒進男大生嘴裡，接著男大生用同樣的方式再傳給下個人，不僅如此，還要求女學生躺地，用拖把替對方洗臉，誇張玩法遭網砲轟。

臉書粉專「黑色豪門企業」發文，「現在大學生迎新真會玩，你們迎新都怎玩？」並貼出一段30秒的影片，有個女大生喝了一口水，接著男大生蹲低「迎接」女大生嘴裡的水，女生張開嘴巴，水像瀑布一樣倒進男生嘴裡，接著用相同的方式傳給下一個人；拍攝者瘋狂尖叫，並喊著「喝掉喝掉」，最後一名男同學閉上眼睛接水，下秒立刻吐出，現場一片混亂，站在後方的新生全看傻。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲超瘋狂的遊戲遭網友狂轟。（圖／翻攝自FB黑色豪門企業）

接著畫面跳到下一個遊戲，拍攝者大喊「加碼開始」，只見一名女大生躺在地上，有個男大生拿著拖把旋轉，將拖把的毛散開，直接放在女大生的臉上「洗臉」，躺在地上的女大生緊閉雙眼，動作持續1秒就結束，女大生坐起後，拍攝者驚呼「怎麼那麼小力」，要求對方再來一次，女大生又躺了下去。

影片曝光，網友們砲轟喊噁，根本是把噁心當有趣，「以前覺得大學生很像高中生，看來現在更年輕了，根本是小學生」、「難怪現在學歷跟得上，素質往後掉」、「可不可以，只吐一點點進去就好」、「這是迎新還是欺負新生」、「這哪叫會玩，這是霸凌好嗎」、「想確診最快的方式之一嗎」、「衛生觀念是不是放在健康教育課本裡」。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

▶新包裝登場「佳麗寶ALLIE防曬乳」買1送1！ 夏天去海邊不怕曬

►台灣正港「荔枝蜂蜜」！睡前喝1杯燃燒脂肪 買再送蜂膠手工皂



►吃得到整顆干貝！吃飯配「干貝醬」超過癮 增量28％不加價



►連2年銷售第一！泰山推「強氣泡水」越喝越消暑 1瓶只要16元

ETtoday開箱雲好康報報！內有優惠折扣碼

►每天一包超享瘦！「萬歲牌堅果」小包裝控制熱量 減重效果UP

►日本直送「昭和半熟麵包」扎實Q彈！撕開會牽絲