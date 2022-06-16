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社會 社會焦點 保障人權

歌手林凡5度遭「UCLA博士」女狂粉闖家門　林母首現身法院

▲▼ 林凡。（合成圖／翻攝林凡IG、記者黃宥寧攝）

▲女歌手林凡遭48歲蔡姓女粉絲多年騷擾憤而提告，林凡母親首次到法院旁聽。（合成圖／翻攝林凡IG、記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

唱紅戲劇「犀利人妻」的主題曲女歌手林凡出道，遭擁UCLA博士蔡姓女粉絲持續騷擾約6年，甚至5度闖入林家，林凡受不了提告，蔡女被依5個侵入住宅罪起訴。士林地院16日開庭，林母首次現身到法院旁聽，蔡女仍否認犯行，透過英文通譯強調「2人是多年朋友，不明白為何被告」，請求法官判無罪。

今天開庭，法官勘驗蔡女2019年8月27日侵入林凡家畫面，畫面顯示蔡女駕駛車輛停放在林凡家外，拿了盒狀物下車，並試圖將手伸進鐵門內打開門，因門鎖住作罷，並將盒狀物放在門外燈座後方。

蔡女透過通譯稱，盒狀物為「肉桂捲」麵包。她強調2015年時，林凡親口向她說她父親生病，並且地址、照片也都是林凡提供的，她們是多年朋友，更進一步指出，2018年她到上海同濟大學演講，林凡剛好在當地有表演活動，她還傳訊請林凡安排位置，隔天2人還一起到咖啡廳喝咖啡，送完麵包後2人持續有聯繫，林凡也未曾警告過她別再持續送禮，萬萬沒想到竟被告。

▼蔡女屢次闖入林凡住家，遭監視器全錄下。（資料圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼蔡女闖林凡住家。（圖／記者黃宥寧翻攝）

蔡女向法官解釋，對於2019年7月18日、同年7月24日、8月11日、8月25日確實有進入林凡家，但第5次8月27日並沒有真正進入，她稱「我不懂台灣文化，在美國時會把鐵門打開，把禮物放門口」因此不知道這是犯罪，也不構成侵入住宅；她更指控，事發後道歉至少12次以上，但對方不願和解，他們說的不見得是事實，她甚至可以測謊來證明自己沒說謊。

▼蔡女強調她與林凡是多年好朋友 。（資料圖／記者黃宥寧攝）

▲▼ 林凡瘋狂女粉絲蔡宜鵬 。（圖／記者黃宥寧攝）

林凡委任律師表示，和解沒成功是希望蔡女不要再來找林凡，但蔡女始終未同意，因此未成立和解。

法官詢問對於量刑有何意見，林凡律師主張，蔡女犯後態度不佳，從未道歉、無悔意反控林凡說謊，請法院依法量刑，蔡女則請求無罪諭知，全案辯論終結，定7月14日宣判。

庭後，林凡母親面對記者詢問「蔡小姐是否喜歡林（凡）小姐」，均未做出回應，優雅與律師離去；蔡女庭後不知躲何處，遲遲未等到她步出法院。

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