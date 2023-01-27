輔大陳若儀想復合「和老公過一輩子」　小姑怒打臉！1舉動卻被轟爆

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

繼大年初四「輔大陳若儀」Kelly發文怒批，毒姑介入婚姻，更強調不要分手費，只想跟老公過一輩子。昨晚，小姑親上火線反擊，表示兩人並沒有要復合，更嗆聲「請某人不要一直丟煙霧彈好嗎？」

這對無緣姑嫂停戰多日，沒想到大過年又再掀戰火，眼看Kelly初四發聲，說是領教到毒姑的可怕，同時也表明想挽回這段感情；隔天，小姑也上「匿名2公社」發文，透露兩人目前的情況。

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小姑直言，「我哥從除夕前兩天一直到初五，都在高雄陪家人，除了女方家人那場飯局，他都沒有私下去找我那無緣的嫂嫂，更別說要復合了。」

▲小姑拉Kelly進群組，接著連番質問她。（圖／翻攝自匿名2公社）

她也忍不住吐槽，「那女人只出50萬，還要我哥把股票、基金全賣光，去買台北大安森林公園附近一戶近6000萬的房子，真把我哥當盤子。」

對此，網友們紛紛回應，「真心覺得好聚好散，沒必要把家事公諸於世」、「被人家斷財路，怨氣很重」、「K姊還捨不得放手」、「不知道還要演幾集？」「應該要結束了吧...歹戲拖棚」。

另外，對於小姑不斷拉Kelly進群組的舉動，不少人搖頭表示，「不管那無緣嫂嫂多爛，妳也該適可而止了」、「現在妳爸媽都不同意婚事了，那妳也就可以閉嘴了吧，然後不喜歡Kelly，又要加她的LINE，正常人都會封鎖吧」、「為什麼不直接封鎖，斷絕聯絡就好啊」、「刪除兼封鎖是個好辦法，別聯絡了」。