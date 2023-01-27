　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

輔大陳若儀想復合「和老公過一輩子」　小姑怒打臉！1舉動卻被轟爆

▲結婚,新娘,紅色禮服。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

繼大年初四「輔大陳若儀」Kelly發文怒批，毒姑介入婚姻，更強調不要分手費，只想跟老公過一輩子。昨晚，小姑親上火線反擊，表示兩人並沒有要復合，更嗆聲「請某人不要一直丟煙霧彈好嗎？」

這對無緣姑嫂停戰多日，沒想到大過年又再掀戰火，眼看Kelly初四發聲，說是領教到毒姑的可怕，同時也表明想挽回這段感情；隔天，小姑也上「匿名2公社」發文，透露兩人目前的情況。

[廣告]請繼續往下閱讀...

小姑直言，「我哥從除夕前兩天一直到初五，都在高雄陪家人，除了女方家人那場飯局，他都沒有私下去找我那無緣的嫂嫂，更別說要復合了。」

▲姑嫂之戰又突然開打。（圖／翻攝自匿名2公社）

▲小姑拉Kelly進群組，接著連番質問她。（圖／翻攝自匿名2公社）

她也忍不住吐槽，「那女人只出50萬，還要我哥把股票、基金全賣光，去買台北大安森林公園附近一戶近6000萬的房子，真把我哥當盤子。」

對此，網友們紛紛回應，「真心覺得好聚好散，沒必要把家事公諸於世」、「被人家斷財路，怨氣很重」、「K姊還捨不得放手」、「不知道還要演幾集？」「應該要結束了吧...歹戲拖棚」。

另外，對於小姑不斷拉Kelly進群組的舉動，不少人搖頭表示，「不管那無緣嫂嫂多爛，妳也該適可而止了」、「現在妳爸媽都不同意婚事了，那妳也就可以閉嘴了吧，然後不喜歡Kelly，又要加她的LINE，正常人都會封鎖吧」、「為什麼不直接封鎖，斷絕聯絡就好啊」、「刪除兼封鎖是個好辦法，別聯絡了」。

❤花月嵐禮盒、4大瓶洗衣精399、葉黃素、1包不到12元衛生紙！超殺優惠夯品...免會員、快速結帳

ET快訊
獨／慾望太強害傳播妹受不了　他「出賤招」讓警察拳頭硬了
動物園大猩猩突「交疊激戰」狂抖60秒！遊客尬爆
新北恐怖三寶片！　6機車等紅燈全被撞噴
快訊／體感溫度剩2度！　全台22縣市低溫特報　
手頭150萬「買房、存股」二選一！　眾人推這項
普發現金6000最快2月底可領！　3方式輕鬆入手
台男刺半甲被日本澡堂轟走！　日人親揭原因

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

人妻過年超安靜！老公僅說1字讓她變「最黑媳婦」　婆婆氣到跳腳

LINE「這功能」讓妹子心寒喊敷衍！兩派戰翻了：總比已讀好

輔大陳若儀想復合「和老公過一輩子」　小姑怒打臉！1舉動卻被轟爆

體感溫度剩2度！寒流凍全台「22縣市低溫特報」　周末最冷下探6度

男友被灌醉！突拿麥喊「她在床上好騷」　親友全笑翻...卻GG了

他刺半甲被日本澡堂轟走！在台日人揭背後原因：黑道的「認證符號」

百萬人不畏寒流潮湧入西螺　福興宮媽祖廟點燈5.8萬盞再創新高

過春節公德心無下限！屏東街頭驚見垃圾山　清潔隊出手開罰了

來自波蘭「隱藏版暢銷書」！手繪地圖賣破10萬本　台灣插圖超萌

美！宜蘭三星落羽松秘境奇幻森林燈光秀　2／12前浪漫風情現

歲末殺豬公！見成堆千元大鈔　男結算總金額52萬：1年存1隻

大媽停車堅持移黃牌重機！　不聽民眾勸狂跳針：可以啦

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

林書豪加盟PLG鋼鐵人！　披7號戰袍：高雄我來了

柴神到！肉掌刮中5000元　媽曝獎金用途：幫牠結紮

一家人排練嗨跳《眉飛色舞》　千手觀音+走位網笑：好有才

俄羅斯藝術家「真假繪畫」　顏色、陰影完整還原實物

駕駛國道「放手吹笛子」　妹子驚呆錄下：太扯啦

吉娃娃被「體重4倍」橘貓重壓　剩頭露出好無奈...媽：還好嗎

以貓代兔！越南過貓年　寶寶2023出生都屬「貓」

人妻過年超安靜！老公僅說1字讓她變「最黑媳婦」　婆婆氣到跳腳

LINE「這功能」讓妹子心寒喊敷衍！兩派戰翻了：總比已讀好

輔大陳若儀想復合「和老公過一輩子」　小姑怒打臉！1舉動卻被轟爆

體感溫度剩2度！寒流凍全台「22縣市低溫特報」　周末最冷下探6度

男友被灌醉！突拿麥喊「她在床上好騷」　親友全笑翻...卻GG了

他刺半甲被日本澡堂轟走！在台日人揭背後原因：黑道的「認證符號」

百萬人不畏寒流潮湧入西螺　福興宮媽祖廟點燈5.8萬盞再創新高

過春節公德心無下限！屏東街頭驚見垃圾山　清潔隊出手開罰了

來自波蘭「隱藏版暢銷書」！手繪地圖賣破10萬本　台灣插圖超萌

美！宜蘭三星落羽松秘境奇幻森林燈光秀　2／12前浪漫風情現

玩到心收不回來？3招「收心撇步」分享　最後一天行程很重要！

貴賓狗初一阿嬤家「牌桌湊咖」電力滿滿　初五回家「整隻沒電」

新內閣布局暗藏玄機？　介文汲揭：蔡英文要讓「他」痛不欲生

批陳建仁接閣揆了無新意　國民黨：愧對當初817萬張選票

獨／慾望太強害傳播妹受不了　軟爛男「出賤招」讓警察拳頭硬了

台鋼雄鷹尋找投手戰力　邀請王梓安等3人測試　

產線有台灣訂單排隊！　美軍援烏「M1A2艾布蘭坦克」時間表未定

人妻過年超安靜！老公僅說1字讓她變「最黑媳婦」　婆婆氣到跳腳

學校沒教！設計師曝「5大風水禁忌」每個人都該懂　當心破財

LINE「這功能」讓妹子心寒喊敷衍！兩派戰翻了：總比已讀好

熱褲女右手催油門左手講電話　整路搖晃險摔誇張行徑全錄下

生活熱門新聞

Netflix「2月上架1神劇」網全面嗨炸！

台東吃無菜單料理！1家6口收3600「只上3道菜」

初六送窮！財神在東北　4生肖、4星座財運旺

林書豪來台打球「PTT狂罵」他驚呆！原因曝

旗津海產5000元合菜「連4道菜都冷的」！他怒走人

午後大變！冷到沒完沒了　第4波寒流襲6℃凍3天

灌籃高手片段「路人大聲配音」她氣炸開罵

沒確診過簽到！醫見這人驚「超神勇」

吃網美冰店！她嫌男友停車慢「當街扭打」

寒流今再襲　連3天6℃最凍時間曝　

60歲糖尿病婦人血糖忽飆高　醫師揪出凶手竟是它

一家4口「試吃11顆釋迦」秒走人！果農傻眼

不孕但公婆疼…她還在感動卻聽到超心寒對話

12生肖財運大公開　2生肖財運超好：需克制慾望

更多熱門

相關新聞

「輔大陳若儀」初四再嗆小姑！

「輔大陳若儀」初四再嗆小姑！

流水席之亂持續延燒！「輔大陳若儀」Kelly在今（25）大年初四發文，怒批小姑介入婚姻，害得爸媽必須出面討論婚事，與要求酸民別再抹黑她拜金，強調「寧可不要什麼分手費，只想跟我老公結婚過一輩子」，但她附上的對話截圖，卻引發網友怒火。

「媳婦要孝順婆婆」她1句神反擊！小姑秒閉嘴了

「媳婦要孝順婆婆」她1句神反擊！小姑秒閉嘴了

輔大陳若儀喊追到底！深夜再發7聲明

輔大陳若儀喊追到底！深夜再發7聲明

「輔大陳若儀」要求記者會辦圓山飯店！律師開嗆了

「輔大陳若儀」要求記者會辦圓山飯店！律師開嗆了

爆社管理員揭「輔大陳若儀」長相：真相讓她說

爆社管理員揭「輔大陳若儀」長相：真相讓她說

關鍵字：

輔大陳若儀Kelly小姑無緣嫂嫂姑嫂LINE群組

讀者迴響

熱門新聞

普發6千元領取時間曝光　3方式一次看

Netflix「2月上架1神劇」網全面嗨炸！

王彩樺19歲女兒出車禍！

觀月雛乃罹病暴肥15公斤近照曝光

台東吃無菜單料理！1家6口收3600「只上3道菜」

初六送窮！財神在東北　4生肖、4星座財運旺

國小正妹師陳屍臥室　父抱遺體哭斷腸

《玩很大》錄影驚爆意外！

林書豪來台打球「PTT狂罵」他驚呆！原因曝

女模出賣日本嬤50年前美照　台日網友都戀愛了

旗津海產5000元合菜「連4道菜都冷的」！他怒走人

午後大變！冷到沒完沒了　第4波寒流襲6℃凍3天

灌籃高手片段「路人大聲配音」她氣炸開罵

蘆洲酒醉鑰匙殺人！男子滿頭血倒地亡

女偶像「生日變忌日」猝逝！

更多

最夯影音

更多
歲末殺豬公！見成堆千元大鈔　男結算總金額52萬：1年存1隻

歲末殺豬公！見成堆千元大鈔　男結算總金額52萬：1年存1隻
大媽停車堅持移黃牌重機！　不聽民眾勸狂跳針：可以啦

大媽停車堅持移黃牌重機！　不聽民眾勸狂跳針：可以啦

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

林書豪加盟PLG鋼鐵人！　披7號戰袍：高雄我來了

林書豪加盟PLG鋼鐵人！　披7號戰袍：高雄我來了

柴神到！肉掌刮中5000元　媽曝獎金用途：幫牠結紮

柴神到！肉掌刮中5000元　媽曝獎金用途：幫牠結紮

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面