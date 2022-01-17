南投玩很大12周累計163萬筆登錄　瑞龍瀑布園區景觀台26日開幕

▲「南投玩很大」於竹山鎮直播抽出最新10萬現金得主，並搶先預告瑞龍觀景台即將開幕。（圖／翻攝「樂旅南投」臉書粉專）

記者高堂堯／南投報導

為民眾來南投消費、使用振興券，南投縣政府辦理「南投玩很大‧千千萬萬獎不完」活動，自起跑已進入第12週抽獎活動、累積163萬筆登錄序號；日前於竹山采棉居寢飾文化館進行直播活動，在南投消費登錄發票的民眾中抽出最新10萬現金得主，並針對有住宿合法旅宿者抽出30個旅遊福袋。

南投縣政府於14日由縣長特助林儒彬、觀光處陳志賢處長出席直播活動，並邀請竹山鎮陳東睦鎮長、南投縣太極美地發展協會理事長張淑貞，以及南投縣觀光工廠協會理事長翁啟富一起參與；縣府指出，直播地點「竹山采棉居寢飾文化館」為台灣在地MIT寢具製造生產的觀光工廠，廠內設有導覽與DIY，優質寢具也是竹山的人氣伴手禮。

▲南投縣政府預告瑞龍觀景台即將開幕。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

陳志賢也搶先預告，位於竹山鎮的瑞龍瀑布高架棧道觀景台即將於26日開幕，來到竹山除可享受山林之旅，還可順路到訪鄰近寢具、燈籠、茶文化以及雨傘等觀光工廠；「小半天櫻花冬筍季」活動也在15日開跑，不但能賞櫻花、也能品嘗冬筍美食，另有讀好民宿、東埔大飯店、達谷蘭溫泉渡假村、綠楊溫泉景觀山莊、水里蛇窯門票、雲品溫泉酒店、日月潭纜車、太極美地協會等單位都是本次福袋的贊助業者。

縣長林明溱表示，「南投玩很大」迄今已累積163萬筆登錄序號，並累積登錄新台幣4億4000萬元；縣府將自本週起加碼推出工藝品抽獎，也將在「2022南投燈會」期間推出其他加碼方案，歡迎國人在冬季到南投賞櫻花及泡溫泉，消費200元登錄發票號碼就可以抽大獎。