　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

「竹山第一美瀑」瑞龍瀑布園區重新開幕　須線上預約+半天限600人

▲竹山瑞龍瀑布重新開園（下同）。（圖／南投縣政府提供）

▲竹山瑞龍瀑布重新開園（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

有「竹山第一美瀑」之稱的瑞龍瀑布園區，經休園、南投縣政府陸續投入近億經費整修改善後重新開放，此次新建完成49.5公尺長的跨河空中觀瀑平台及515公尺長的友善無障礙高架步道，並採線上預約和每日人數上、下午各600人的總量管制，讓更多民眾能親身感受到瀑布溪谷的壯闊之美，並悠遊山林間、吸收負離子。

南投縣長林明溱與立委許淑華、縣議員蔡孟娥、鎮長陳東睦等來賓們進行剪綵開幕儀式，並實際行走體驗全程無障礙設施的步道與觀景平台，觀賞瀑布美景。

▲竹山瑞龍瀑布重新開園。（圖／南投縣政府提供）

▲竹山瑞龍瀑布重新開園。（圖／南投縣政府提供）

縣府指出，從停車場行經友善高架步道、吊橋、步行至跨河空中觀瀑平台，再到瑞龍瀑布距離約1公里，來回只需要1小時，同時也改善停車場區廁所、瀑布廣場涼亭及植栽美化，提供更好服務、休憩及舒適旅遊場域，更適合全家大小出遊。

▲竹山瑞龍瀑布重新開園。（圖／南投縣政府提供）

南投縣風景區管理所建議，民眾新年走春行程可安排上午到瑞龍瀑布園區漫步，在跨河空中觀瀑平台享受大自然的負離子，中午轉往竹山老街品嚐美食，下午再到竹山紫南宮參拜祈福、晚上到南投燈會賞燈。

縣府提醒，瑞龍瀑布重新開園後，每日限制人數上、下午各600人，21日已開始於「南投好好玩」網站開放線上預約購票；縣府也推出多組電子旅遊套票，包括一票暢遊竹山、鹿谷風景區的「暢遊竹鹿套票」，結合南投4大吊橋風景區的「山林祕境套票」，還有整合瑞龍瀑布週邊景點的「竹山樂遊套票」，更與溪頭自然教育園區聯合推出「竹鹿悠遊聯票」，套票最高可享75%優惠。

ET快訊
過年紅包「一張表看行情」　9禁忌誤觸：會漏財
別人的婆婆！人妻10年都回娘家吃年夜飯　全因一句話
無名最早網紅！16歲擁400萬粉絲　14年後現況曝光
美F-35C撞航母墜南海　驚人影片曝光！傳和中國搶撈戰機

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「竹山第一美瀑」瑞龍瀑布園區重新開幕　須線上預約+半天限600人

這張卡很尊榮！　馬來西亞哲學博士謝品然獲內政部頒「梅花卡」

中壢過嶺美宅「松義美學」　較青埔特區每坪低10萬首購族最佳選擇

南投燈會試燈　虎哩旺主燈+無人機和卡娜赫拉煙火+互動燈區童趣十足

澎湖警刑大破「天九牌」賭窟　19人移送偵辦

侯友宜赴新店行政園區慰勞同仁　春節最重要把防疫做到位

新北三峽五寮農路搶修完成　維護筍農生計通行更安全

新北宮廟防疫不鬆懈　不提供籤筒、供盤安全過好年

新年賀禮虎禮喝新北好茶　六種特色茶湯飲風味全展開

新北惜食分享餐廳推特色年菜　蔬果格外品搖身變精美禮盒

1隻2000元！身價最高外來種是牠　獎金制提升移除成效

黃曉明、Angelababy宣布離婚！　7年情斷「未來仍是家人」

阿姨驚見家門前被人停車　無罩怒開門上車：你野蠻！

店員淋「起司瀑布」下秒大翻車　苦主尷尬援助：錄了個寂寞...

女駕駛環東撞死22歲騎士！　2hrs前就在北市鬧區逆向轉圈

男低頭滑手機背部突遭刺2刀！　轉身驚見前同事問「為何殺我」

Red Velvet紅毯遭逼「脫口罩拍照」　Irene、Seulgi「皺眉婉拒」失敗

小鐘魔術引公憤！小S怒：有什麼東西可以丟　「徐媽媽我可以」...他：妳準備叫我爸爸！

姜丹尼爾《警校菜鳥》溫柔眼神融化人　貼心替她擦藥...蔡秀彬心動「對他吹氣」

「為何殺我…」新莊男滑手機遭人從背部連捅2刀！行刺畫面曝

「竹山第一美瀑」瑞龍瀑布園區重新開幕　須線上預約+半天限600人

這張卡很尊榮！　馬來西亞哲學博士謝品然獲內政部頒「梅花卡」

中壢過嶺美宅「松義美學」　較青埔特區每坪低10萬首購族最佳選擇

南投燈會試燈　虎哩旺主燈+無人機和卡娜赫拉煙火+互動燈區童趣十足

澎湖警刑大破「天九牌」賭窟　19人移送偵辦

侯友宜赴新店行政園區慰勞同仁　春節最重要把防疫做到位

新北三峽五寮農路搶修完成　維護筍農生計通行更安全

新北宮廟防疫不鬆懈　不提供籤筒、供盤安全過好年

新年賀禮虎禮喝新北好茶　六種特色茶湯飲風味全展開

新北惜食分享餐廳推特色年菜　蔬果格外品搖身變精美禮盒

戒尿布卡關怎麼辦？憋不住、尿床5方法破解

日警視廳道歉「弄丟3.5磁片」　年輕人秒問號：那是吉祥物嗎

4場世紀婚禮全離了！他最慘「結到快破產」　黃曉明砸10億硬撐7年

6招輕鬆上手AirPods！　「點兩下」就能播放超方便

烏克蘭籲俄提出「不入侵證明」　坦言國內局勢不穩

「竹山第一美瀑」瑞龍瀑布園區重新開幕　須線上預約+半天限600人

這張卡很尊榮！　馬來西亞哲學博士謝品然獲內政部頒「梅花卡」

春節繳罰單可延至2月7日　7大「電子支付」繳費馬欸通

6款絕美「紅色系美甲」推薦！霧紅超氣質　甜美格紋少女感爆棚

女子負氣離家失聯2年…單親父病逝　她得知噩耗淚崩

女偶像「約砲海量粉絲」性愛片瘋傳！　不堪真相被挖出…網一看傻眼了

地方熱門新聞

高雄33人吃牛排「隔離過年」心情曝

南投燈會試燈29日正式迎賓

澎湖警刑大破賭窟　19人送辦

埔鹽順澤宮大年初一起發3千個錢母、1萬頂冠軍帽

小年夜、初四至初六可赴紫南宮現場捐血換錢母

花蓮春節增設臨時接種站　滿18歲隨到隨打

日月潭櫻花季登場　盡享九族、暨大櫻花爭豔

提前發銭好過年　公教人員月退、年終1月入賬

台南區間測速執法系統過年前啟用

中壢過嶺「松義美學」　首購族最佳選擇

黃女拒繳酒測罰款9萬元過年前繳清

草嶺仙境迎新春　雲林櫻花季1/29登場

南投年前周末7場大型接種站　送禮券+限量禮品

臥龍洞3屍案外案：曾綁鞭炮炸前女友「驅魔」

更多熱門

相關新聞

南投竹山開出千萬發票！花100買枕頭套

南投竹山開出千萬發票！花100買枕頭套

財政部25日公布2021年11至12月統一發票中獎號碼，本期千萬特別獎號碼是「31150905」，其中，南投縣竹山鎮美地實業有限公司就開出一張千萬特別獎發票，消費者只花了100元買枕頭套就中獎，業者也開心PO出存根聯，提醒民眾找找發票，說不定幸運兒就是你。

南投綿延櫻花隧道+茶園讓人陶醉！

南投綿延櫻花隧道+茶園讓人陶醉！

打造友善環境　台東太平溪左岸步道全線通行

打造友善環境　台東太平溪左岸步道全線通行

路樹現不雅文字及圖案　只因「一時好玩」

路樹現不雅文字及圖案　只因「一時好玩」

南投玩很大12周累計163萬筆登錄序號

南投玩很大12周累計163萬筆登錄序號

關鍵字：

竹山瑞龍瀑布無障礙步道

讀者迴響

熱門新聞

即／男低頭滑手機　突遭人狠刺背部2刀

喝完媽媽煮的粥　一家五口神秘死亡

雞腿有痘痘　她吃一口想吐「顆粒是硬的」

吃火鍋突收隔離通知！住旅館花42K　年假也沒了

小年夜5大禁忌「做了窮整年」　命理師：別罵小孩

超萌小小彬、樂樂長大了！10年後依然沒歪掉的童星

別人的婆婆！　人妻10年都回娘家吃年夜飯

打完2劑BNT超害羞　金髮妹：一直激凸

前面雙AZ「混打第3劑BNT」　他曝副作用

黃曉明被爆追求172cm女神級新歡！　她回應了

獨／不敵綠營猛攻　顏寬恒沙鹿豪宅認賠「半價賣出」

幫客戶裝水晶燈　他一開電源尷尬了

臉書取消動態大頭貼功能！2月7日起只能放靜止圖像

新莊男滑手機遭人「連捅2刀」！行刺畫面曝

被演藝圈耽誤的體育人！四位體育超強型男

更多

最夯影音

更多
1隻2000元！身價最高外來種是牠　獎金制提升移除成效

1隻2000元！身價最高外來種是牠　獎金制提升移除成效
黃曉明、Angelababy宣布離婚！　7年情斷「未來仍是家人」

黃曉明、Angelababy宣布離婚！　7年情斷「未來仍是家人」

阿姨驚見家門前被人停車　無罩怒開門上車：你野蠻！

阿姨驚見家門前被人停車　無罩怒開門上車：你野蠻！

店員淋「起司瀑布」下秒大翻車　苦主尷尬援助：錄了個寂寞...

店員淋「起司瀑布」下秒大翻車　苦主尷尬援助：錄了個寂寞...

女駕駛環東撞死22歲騎士！　2hrs前就在北市鬧區逆向轉圈

女駕駛環東撞死22歲騎士！　2hrs前就在北市鬧區逆向轉圈

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面