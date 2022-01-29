「竹山第一美瀑」瑞龍瀑布園區重新開幕　須線上預約+半天限600人

▲竹山瑞龍瀑布重新開園（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

有「竹山第一美瀑」之稱的瑞龍瀑布園區，經休園、南投縣政府陸續投入近億經費整修改善後重新開放，此次新建完成49.5公尺長的跨河空中觀瀑平台及515公尺長的友善無障礙高架步道，並採線上預約和每日人數上、下午各600人的總量管制，讓更多民眾能親身感受到瀑布溪谷的壯闊之美，並悠遊山林間、吸收負離子。

南投縣長林明溱與立委許淑華、縣議員蔡孟娥、鎮長陳東睦等來賓們進行剪綵開幕儀式，並實際行走體驗全程無障礙設施的步道與觀景平台，觀賞瀑布美景。

縣府指出，從停車場行經友善高架步道、吊橋、步行至跨河空中觀瀑平台，再到瑞龍瀑布距離約1公里，來回只需要1小時，同時也改善停車場區廁所、瀑布廣場涼亭及植栽美化，提供更好服務、休憩及舒適旅遊場域，更適合全家大小出遊。

南投縣風景區管理所建議，民眾新年走春行程可安排上午到瑞龍瀑布園區漫步，在跨河空中觀瀑平台享受大自然的負離子，中午轉往竹山老街品嚐美食，下午再到竹山紫南宮參拜祈福、晚上到南投燈會賞燈。

縣府提醒，瑞龍瀑布重新開園後，每日限制人數上、下午各600人，21日已開始於「南投好好玩」網站開放線上預約購票；縣府也推出多組電子旅遊套票，包括一票暢遊竹山、鹿谷風景區的「暢遊竹鹿套票」，結合南投4大吊橋風景區的「山林祕境套票」，還有整合瑞龍瀑布週邊景點的「竹山樂遊套票」，更與溪頭自然教育園區聯合推出「竹鹿悠遊聯票」，套票最高可享75%優惠。