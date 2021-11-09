新建高架無障礙步道+跨河空中觀瀑平台　竹山瑞龍瀑布展新貌

▲南投縣議員考察竹山瑞龍瀑布新建步道，縣長林明溱全程陪同會勘（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣議會8日安排議員考察竹山瑞龍瀑布新建步道工程，並實地體驗走完全程約1公里，了解該景點沿途設施及工程進度，高架人行步道的無障礙設計、視野更開闊的空中觀瀑平台，都獲得議員們高度肯定。

南投縣長林明溱率觀光處等局處主管全程陪同，一行人從停車場開始走，實地體驗長約1公里的無障礙人行步道及沿途河岸美景，深入了解步道施設狀況，並仔細觀察各項設施完善與否，包括休憩涼亭、座椅、步道止滑、公共廁所及沿途綠美化等建議，都充分交換意見。

縣府觀光處指出，瑞龍瀑布園區為提升友善環境及安全性，除了瑞龍吊橋的地板及護欄都已全部重新更換完成，也以改善停車場、步道區及觀瀑平台與廣場區等3大區域為重點：在新建跨河空中觀瀑平台方面，能讓遊客更親近瀑布、擁有更開闊的視野欣賞瀑布與溪谷之美。

林明溱也指示將瀑布下游處的堆積雜石加以清理，堆置岸邊作為保護河岸之用，也能讓溪中流水匯聚成池潭，增加景觀；因原有的步道高度落差大、坡度較陡，造成長者行走上的不便，所以此次新建步道改為架高的無障礙人行步道，平緩易走，更適合全家出遊。

林明溱表示，有南投竹山第一美瀑之稱的瑞龍瀑布，是由前總統蔣經國取名，因多年前桃芝颱風受損嚴重而封園；他擔任立委後極力爭取經費改善，這幾年來投入近1億元經費，努力改善修整園區內公共設施，於107年重新開放，吸引相當多遊客到訪；經改善工程後，預計明年初開園，不僅能增加在地的就業機會，也能帶動竹山地區的觀光發展。



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