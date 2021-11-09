　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

新建高架無障礙步道+跨河空中觀瀑平台　竹山瑞龍瀑布展新貌

▲南投縣議員考察竹山瑞龍瀑布新建步道，縣長林明溱全程陪同會勘。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣議員考察竹山瑞龍瀑布新建步道，縣長林明溱全程陪同會勘（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣議會8日安排議員考察竹山瑞龍瀑布新建步道工程，並實地體驗走完全程約1公里，了解該景點沿途設施及工程進度，高架人行步道的無障礙設計、視野更開闊的空中觀瀑平台，都獲得議員們高度肯定。

南投縣長林明溱率觀光處等局處主管全程陪同，一行人從停車場開始走，實地體驗長約1公里的無障礙人行步道及沿途河岸美景，深入了解步道施設狀況，並仔細觀察各項設施完善與否，包括休憩涼亭、座椅、步道止滑、公共廁所及沿途綠美化等建議，都充分交換意見。

縣府觀光處指出，瑞龍瀑布園區為提升友善環境及安全性，除了瑞龍吊橋的地板及護欄都已全部重新更換完成，也以改善停車場、步道區及觀瀑平台與廣場區等3大區域為重點：在新建跨河空中觀瀑平台方面，能讓遊客更親近瀑布、擁有更開闊的視野欣賞瀑布與溪谷之美。

▲南投縣議員考察竹山瑞龍瀑布新建步道，縣長林明溱全程陪同會勘。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣議員考察竹山瑞龍瀑布新建步道，縣長林明溱全程陪同會勘。（圖／南投縣政府提供）

林明溱也指示將瀑布下游處的堆積雜石加以清理，堆置岸邊作為保護河岸之用，也能讓溪中流水匯聚成池潭，增加景觀；因原有的步道高度落差大、坡度較陡，造成長者行走上的不便，所以此次新建步道改為架高的無障礙人行步道，平緩易走，更適合全家出遊。

林明溱表示，有南投竹山第一美瀑之稱的瑞龍瀑布，是由前總統蔣經國取名，因多年前桃芝颱風受損嚴重而封園；他擔任立委後極力爭取經費改善，這幾年來投入近1億元經費，努力改善修整園區內公共設施，於107年重新開放，吸引相當多遊客到訪；經改善工程後，預計明年初開園，不僅能增加在地的就業機會，也能帶動竹山地區的觀光發展。
 

►壯男打第一劑AZ瀕死被救回　簽切結書堅持要打第二劑隔天亡

►快訊／捷克「跑山獸」尋獲登山客遺體！陽光男失聯29天陳屍瀑布下

►疑颱風溪水暴漲！陽光男尋獲地超偏僻　跑山獸爬遍整座山找到他

►不怕低溫！靠「冬衣」顯瘦又顯白

ET快訊
成都現1傳13「超級傳播者」　碰到電梯、辦公室也感染
5歲女童遭逼舔尿、頭部下體重傷！　悲慘現況曝
還會更冷！這天最低「剩13°C」　回暖時間出爐
羅明才拋「建安全的核五」　蘇貞昌一句話讓他傻眼
iPhone用戶躺著、坐著「FB都知道」　研究員：建議刪掉
女星切掉整條大腸！「3周上一次大號」痛到送醫
對30名女童下手！　台南狼師判決出爐
台灣咖啡店霸主不是星巴克！「這一家」狂開524間稱王

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

登山客連爆2意外　大禮山1女頭臉重創視力模糊+醫學生命喪羊頭山

避免城中城悲劇重演　南投護理機構汰換防火設施、辦防災演練

台南市交通局辦公民交通工作坊　體現公民參與的精神！

恆春民謠獲邀日本「Taiwan NOW」線上開唱　台日共創老調新聲

凌晨3點陌生阿北拚命敲門...她嚇壞報警　結局很無言

新建高架無障礙步道+跨河空中觀瀑平台　竹山瑞龍瀑布展新貌

聽不清楚的孩子！中市議員蔡耀頡籲重視單側聽損童權益

新北傳統藝術進校園　在地小學瘋百年北管文化

六塊厝漁港靜待旅人尋幽訪勝　幽靜迷人夕陽伴隨暖暖霞光

備戰2022米其林評鑑　黃偉哲與府城美食業者交流座談準備摘星

「5人點2鍋」被罵白吃白喝怒公審 店家無奈下跪...民眾力挺揪團吃鍋

重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

醉男酒駕自摔！撞飛過馬路情侶　躺地耍賴拒測...妹子扶腰：好痛

《Happiness毒樓》韓孝周猛鬥喪屍！　隔離後見朴炯植...調皮裝咬人

小六女童到學妹家「玩捉迷藏」　半年偷數萬元！校方發案例警報

無罩婦載小孩得來速插隊遭檢舉　瀟灑集滿「3違規」至少罰3800元

「蒜頭驟然離世」爸爸悲痛發文　連救你的機會都沒有粉絲全鼻酸

將由AV女優解鎖「第一次」　鄧佳華跳起戰鬥舞：我好興奮

聰明博美把奴才的背當衝浪板！狂吠勸阻跳水...下秒化身救生員

「會不會開輪椅」搭公車被司機嘲諷　輪椅女孩難過PO文...黃偉哲道歉了

登山客連爆2意外　大禮山1女頭臉重創視力模糊+醫學生命喪羊頭山

避免城中城悲劇重演　南投護理機構汰換防火設施、辦防災演練

台南市交通局辦公民交通工作坊　體現公民參與的精神！

恆春民謠獲邀日本「Taiwan NOW」線上開唱　台日共創老調新聲

凌晨3點陌生阿北拚命敲門...她嚇壞報警　結局很無言

新建高架無障礙步道+跨河空中觀瀑平台　竹山瑞龍瀑布展新貌

聽不清楚的孩子！中市議員蔡耀頡籲重視單側聽損童權益

新北傳統藝術進校園　在地小學瘋百年北管文化

六塊厝漁港靜待旅人尋幽訪勝　幽靜迷人夕陽伴隨暖暖霞光

備戰2022米其林評鑑　黃偉哲與府城美食業者交流座談準備摘星

陳為民打耳光「王家梁眼角膜脫落」　他臉漲紅...拍完戲才就醫

快訊／鴻海結合元宇宙熱潮　打造「科技日虛擬實境展」正式上線！

林昶佐提走私動物先收容再安樂死　蘇貞昌不認同：不得已也很痛苦

老是巧遇載國中女生上學　偷摸胸部給500

宜蘭醫院前院長遭控收紅酒禮盒收受廠商賄賂　無罪確定

成都現1傳13「超級傳播者」　電梯、辦公室接驗出環境病毒感染

登山客連爆2意外　大禮山1女頭臉重創視力模糊+醫學生命喪羊頭山

楊冪撞衫劉詩詩「狗啃瀏海」成敗筆！　仙氣慘輸放送S曲線失效

吃到飽CP值最高是哪家？「熱門2夯店」輸了　網推爆：聚餐都選它

高雄男挨騙130萬！20歲屁孩當車手　貼「撒隆巴斯」原因曝光

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

地方熱門新聞

桃園大廟景福宮建醮　9日起信眾茹素5天

桃園自辦莫德納疫苗第二劑　11/9日施打

凌晨3點陌生阿北拚命敲門　搞錯地點啦

鳳山青年夜市回歸！地點曝光「終於合法了」

桃園婦幼商品展好康多　現金五倍券都可用

彰化民宅傳械鬥聲！警衝入傻眼卻傻眼了

台中AZ、BNT這幾天可直接向院所預約

備戰2022米其林評鑑

星宇航空與萬能科大　產學合作意向書簽約

2女大生迷路哭：有人教我走河床

3處地點都超好　桃市府和農委會興辦社宅

新建跨河空中觀瀑平台　竹山瑞龍瀑布展新貌

台南自來水老舊管線多

蛇蠍女貌如大學生！高收入曝光　

更多熱門

相關新聞

竹山天梯重新開放　3族群宜止步

竹山天梯重新開放　3族群宜止步

有「西部太魯閣」美喻的竹山梯子吊橋園區，經過休園整理，今日重新開園，青龍瀑布、人面石、飛來石等著名景點又重現國人眼前；南投縣政府除推出多組套票行銷，因園區早晚氣溫變化大，且山路崎嶇陡峭，也籲請前往遊玩的民眾務必攜帶足夠的禦寒裝備，若有高血壓、心臟病、氣喘、體能不佳者或孕婦，則建議勿進入，以確保安全。

林明溱擬於竹山天梯園區增建地面纜車

林明溱擬於竹山天梯園區增建地面纜車

青年宅落腳南投市　埔里議員敲碗

青年宅落腳南投市　埔里議員敲碗

竹山鎮推廣「花園城市」打造20公頃稻田花海

竹山鎮推廣「花園城市」打造20公頃稻田花海

竹山天梯下周日重新開放　縣議員扮推手

竹山天梯下周日重新開放　縣議員扮推手

關鍵字：

竹山瑞龍瀑布步道

讀者迴響

熱門新聞

1億人看過她的片　AV女帝近況曝光

「3星座」2022年運勢不順！恐遇上人生大危機

21歲女晨跑「衣衫凌亂」被棄屍樹叢　警方抓到人了

胃痛拖半年！竟慘罹癌王「4個月走掉」

這天出生　12月花蓮福容免費住

女兒從「發票貓膩」找媽媽揪小三　結果竟是她閨蜜

星巴克11／8起「連5天」買一送一

他逛好市多突喊「14」！真相讓老司機跪了

房東要替兒女圓夢！　築間火鍋店面開價1億求售

快訊／跑山獸尋獲遺體！陽光男失聯29天陳屍瀑布下

鄧佳華日本AV出道「99%不可能」台導演揪3大問題

粉絲凌晨偶遇李敏鎬「成功要到合照」

客故意把錢掉地　外送員彎腰撿回敬

肯德基1折、摩斯買1送1　速食店雙11優惠

獨／全台最大！一蘭拉麵2號店11/24台中開幕

更多

最夯影音

更多
「5人點2鍋」被罵白吃白喝怒公審 店家無奈下跪...民眾力挺揪團吃鍋

「5人點2鍋」被罵白吃白喝怒公審 店家無奈下跪...民眾力挺揪團吃鍋
重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

醉男酒駕自摔！撞飛過馬路情侶　躺地耍賴拒測...妹子扶腰：好痛

醉男酒駕自摔！撞飛過馬路情侶　躺地耍賴拒測...妹子扶腰：好痛

《Happiness毒樓》韓孝周猛鬥喪屍！　隔離後見朴炯植...調皮裝咬人

《Happiness毒樓》韓孝周猛鬥喪屍！　隔離後見朴炯植...調皮裝咬人

小六女童到學妹家「玩捉迷藏」　半年偷數萬元！校方發案例警報

小六女童到學妹家「玩捉迷藏」　半年偷數萬元！校方發案例警報

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面