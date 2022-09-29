陸委會：小三通是兩岸人員往來重要管道　未來會適時重啟

▲金門、廈門小三通。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

金馬澎三縣縣長日前共同呼籲重啟小三通，國台辦也喊話要民進黨不要阻撓限制。對此，陸委會29日表示，政府將根據最新疫情發展，與整體的情勢持續滾動檢討，並逐步恢復兩岸健康有序的人員交流，「小三通是便捷兩岸人員往來的重要管道之一，未來也會適時重啟。」

陸委會發言人邱垂正在例行記者會上說，小三通客運復航的時機，需要考量整體的疫情，金馬的防疫及醫療量能，當地的民意，以及兩岸互動的最新情勢等因素。

▼陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）



邱垂正指出，他們也會持續與地方政府、相關機關進行溝通、研議，「我們重視各界以及金馬鄉親的意見，有關的建議均會納入評估及規劃參考，在做好相關準備及溝通後，會適時公布重啟小三通。」

邱垂正強調，他們都是以兩岸民眾的權益為本，中國大陸目前的防疫措施與未來台灣防疫措施的發展有嚴重落差，加上兩岸近期的互動等因素，都是必須要考量的，「金門、馬祖的醫療量能相對不足，如何強化當地醫療量能非常重要，這也需要其他部會一起來協助。」

邱垂正說，「我方的CIQS團隊（海關、證照查驗、檢疫、安全檢查）都準備好了，但是對岸的CIQS是不是都還沒有整備？這可以問問看對岸，你的人在哪裡？我的人都在，都堅守崗位。」

邱垂正還說，「這些都需要進一步的互動，我方做好準備，待時機成熟，防疫處置都非常成熟完整，自然就會機會啟動。」