小三通難復航「兩岸入境政策不對等？」　國台辦：針對陸港澳有雙標

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

台灣下個月13日即將開放國門，唯獨小三通沒有開放時間表。日前，金馬澎三縣24日舉辦離島論壇，再次呼籲台灣政府「十月中旬解封，應該要一併開放小三通。」金門縣長楊鎮浯拜會陸委會，望爭取「冬至」試辦復航是很好時間點。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（28）日批評台灣開放的入境措施不對等。她說，仍然針對大陸及港澳地區人員設置諸多的限制，‌‌這是雙重標準。

朱鳳蓮稱，台灣方面最近公佈的調整入境管制措施當中，仍然針對大陸及港澳地區人員設置了諸多的限制，‌‌這顯然是雙重標準，是在繼續阻撓大陸民眾赴台。‌‌

她指出，小三通是兩岸特別是閩台，民眾交流往來最便捷‌‌最重要的通道，兩岸居民都希望早日能夠恢復小三通。‌‌「我們希望民進黨當局多做有利於兩岸交流合作的事，而不是千方百計的阻撓限制政治操作。」

▲金門縣極力爭取恢復小三通。（圖／記者林名揚攝）

半個月前，金門縣長楊鎮浯表示「小三通不能無限期停航下去！」應隨國境同步開通。他也提出，希望最快是金門傳統節日或冬至復航，由小三通船班互往不入境方式，先行試辦，並啟動人道、就醫、就學專案常態復航。

離島論壇24日在澎湖的澎澄飯店舉行，澎湖縣、金門縣、連江縣3縣首長、立委、議長及縣府主管參與，座談最後達成共識，齊發聲要求政府開放小三通，以方便兩岸人民交流往來。