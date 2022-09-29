疫情高原期趨勢往下　王必勝：規定會越來越鬆「還沒要解封口罩」

▲指揮官王必勝說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（29）日宣布10月13日依照既定規劃開國門，邊境鬆綁，至於口罩令何時解除？指揮中心指揮官王必勝仍重申，現在國內感染狀況還不會開放口罩相關措施，希望達到低度流行時才會進一步考慮。

國內今日新增4.4萬例本土病例，比起上週四同日上升5.8%，連續四天疫情都高於上週。王必勝表示，目前國內疫情處於高原期，但趨勢會持續往下，估計開國門不至於導致疫情飆升。

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針對開放國門，王必勝表示，10月13日開放的是邊境管理，至於其他防疫規範則還沒有要調整，會依照原先規範繼續，他也提到，防疫走到這個階段，相關規定會越來越鬆，因為要和病毒真正共存，要回到正常生活，就會趨近比較放鬆，但也相信我們國民素質可以做到這點。

至於口罩政策，王必勝強調，近來已經多次回答，現在國內的感染狀況不會開放口罩措施，目前是蒐集資料與討論，預估什麼時候檢討口罩機制、實施，當然第一個要看國內疫情狀況，希望達到社區低度流行一段時間之後才去考慮，還有很多專家意見與不同標準，都會納入考慮，他強調「現在沒有到口罩解封時間」。

有媒體提問，目前公共場所仍然保持量體溫機制，是否已經有退場機制？王必勝表示，內部有進行相關檢討，雖然說新冠肺炎目前不一定會發燒，體溫不是一定的指標，且檢測敏感度沒這麼高，然而體溫檢測實行很久，會等內部討論後再說明。