台東+296　加強版集中檢疫45人、居家照護2445人

▲台東縣今新增296確診案例。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



台東縣29日新增296位確診者，256名民眾戶籍或居住地分在台東、40名為外縣市醫院通報。目前台東縣累計確診個案56738人、居隔者563人。截至9/28下午16點為止，住院收治人數為33、加強版集中檢疫所為45人、居家照護現管人數有2445人。

台東縣衛生局表示，總計縣內目前共有2養護、4監所、3兒少機構群聚事件監控中，本日共新增2例確診個案。矯正機關部分新增1確診(員工)，兒少安置機構新增1員工確診，其餘無新增。

台東縣衛生局表示，中央疫情指揮中心於29日記者會告知10歲以下因感染新冠肺炎導致中重症情形中症新增4人;重症新增3人，台東縣衛生局呼籲兒童為染疫導致中重症高風險族群，應盡快完成疫苗接種才是有效預防中重症和兒童多系統發炎症候群（MIS-C）發生，所以出生滿6個月-11歲應完成2劑(如出生滿6個月至未滿5歲接種BNT幼兒劑型需接種3劑)基礎劑，12-17歲應完成1劑追加劑(共3劑)等，提醒您如確診者請於發病日算起大於3個月後再接種疫苗。各合約院所疫苗接種場次請至台東縣衛生局官網查詢: https://reurl.cc/O48x4r