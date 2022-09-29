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大陸 大陸焦點 特派現場

女童恐怖垂掛手扶梯！男救援卻挨批「手放下體」心寒：誰還敢救

圖文／鏡週刊

大陸上海一處商場，在本月25日發生一起事件，一名女童調皮玩手扶梯，結果演變成高空恐怖垂掛，隨後有一名丁姓男子好心相救，讓女童脫險，但事後卻被許多網友大罵他「趁機猥褻女童下體」。丁男得知後很委屈，直呼：「以後這樣誰還敢救！」

據《九派新聞》、《網易》等報導，從影片可見，事發當時一名女童在大人未注意下，獨自玩手扶梯，結果順勢被手扶梯帶上高樓，形成女童危險垂掛的狀況。隨後丁姓男子發現，立刻上前營救，在另一名男子的協助下，丁男一手抓著女童的手，一手直接抱住女童的臀部拉起，最後讓女童脫險。

丁男一手抱住女童臀部救起。（翻自微博）

▲丁男一手抱住女童臀部救起。（翻自微博）

但有網友卻罵丁男「手插女童下體」。（翻自微博）

▲有網友卻罵丁男「手插女童下體」。（翻自微博）

這段影片曝光後，雖然有網友讚賞丁男的見義勇為，但竟然出現一派網友，直接大罵丁男，稱他「手勢很猥褻」、「趁機亂摸手插」。丁男事後表示，一開始他以為孩子在玩，但後來發現狀況不對，因此出手相救，不過對於網友的「指控」，丁男承認的確讓他心寒，也讓他猶豫，以後若遇到類似事件「該不該救」。

但還是有網友堅持挺丁男，認為他是真心救女童，根本不是猥褻。也有網友說：「那些鍵盤俠只會酸言酸語，真的遇到狀況才不會救，這些人的心才是真髒。」




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